من مطبخي ❤قراتان شفلور❤

sanaya
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 2,161
- الإعجابات
- 5,041
- النقاط
- 611
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام❤
أسهل قراتان شفلور وصفة لأم وليد👌
جربتها اليوم صورتهاليكم باش منكتبش لاقريب دايرة حالة😢
المقادير:
الطريقة بالصور:
راح نقولكم بلي متحمرتش منفوق منعرفش علاه بالاك باسكو هي دارتلها جبن مبشور ونا لا
علاهاذيك قلبتها من الطبقة التحتانية و ثاني دهني لبلا تاعك بالزيت و الفرينة باش متلصقش بالنسبة للطعمة بنينة مي المرة الجاية نخلطلها فصوص ثوم طايبين من قبل سلام
أسهل قراتان شفلور وصفة لأم وليد👌
جربتها اليوم صورتهاليكم باش منكتبش لاقريب دايرة حالة😢
المقادير:
الطريقة بالصور:
راح نقولكم بلي متحمرتش منفوق منعرفش علاه بالاك باسكو هي دارتلها جبن مبشور ونا لا
علاهاذيك قلبتها من الطبقة التحتانية و ثاني دهني لبلا تاعك بالزيت و الفرينة باش متلصقش بالنسبة للطعمة بنينة مي المرة الجاية نخلطلها فصوص ثوم طايبين من قبل سلام