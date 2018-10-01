من مطبخي ❤قراتان شفلور❤

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,161
الإعجابات
5,041
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام❤
أسهل قراتان شفلور وصفة لأم وليد👌
جربتها اليوم صورتهاليكم باش منكتبش لاقريب دايرة حالة😢
المقادير:
20181001_194341.jpg
الطريقة بالصور:
20181001_194607.jpg 20181001_194717-1.jpg
20181001_194913.jpg
20181001_195014.jpg
20181001_195220.jpg
20181001_195315.jpg
20181001_203601.jpg
20181001_204751.jpg
راح نقولكم بلي متحمرتش منفوق منعرفش علاه بالاك باسكو هي دارتلها جبن مبشور ونا لا
علاهاذيك قلبتها من الطبقة التحتانية و ثاني دهني لبلا تاعك بالزيت و الفرينة باش متلصقش بالنسبة للطعمة بنينة مي المرة الجاية نخلطلها فصوص ثوم طايبين من قبل سلام
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top