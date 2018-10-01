من مطبخي ❤قراتان شفلور❤

سلام❤أسهل قراتان شفلور وصفة لأم وليد👌جربتها اليوم صورتهاليكم باش منكتبش لاقريب دايرة حالة😢المقادير:الطريقة بالصور:راح نقولكم بلي متحمرتش منفوق منعرفش علاه بالاك باسكو هي دارتلها جبن مبشور ونا لاعلاهاذيك قلبتها من الطبقة التحتانية و ثاني دهني لبلا تاعك بالزيت و الفرينة باش متلصقش بالنسبة للطعمة بنينة مي المرة الجاية نخلطلها فصوص ثوم طايبين من قبل سلام