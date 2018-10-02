Soumia hadj mohammed
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشروع تصريف المياه في اليابان
G-cans هو اسم النظام تحت الأرض المصمم لجمع وتصريف مياه الفيضانات للأنهار الأربعة التي تتدفق عبر منطقة طوكيو الكبرى وإفراغها في نهر إيدوغاوا
. هذا المرفق هو أكبر بنية تحتية في العالم لمنع الفيضانات.
وهو يساعد على تقليل الأضرار التي تسببها الأمطار الغزيرة أو الأعاصير ، وخاصة بالنسبة لمدينة سايتاما ، التي اضطرت إلى التعامل مع العديد من الفيضانات.
بدأ في عام 1992 ، تم الانتهاء من هذا المشروع في عام 2009 بتكلفة تزيد على ملياري دولار.
وتتكون مجموعة G-Cans من خزان رئيسي ضخم ، يبلغ ارتفاعه 25.4 متر ويبلغ طوله 177 متراً وعرضه. وهي متصلة بخمس صوامع لاحتواء الخرسانة من خلال شبكة من 6.3 كيلومتر من أنابيب تحت الأرض يبلغ قطرها 10.6 متر.
ويمكن لنظام الضخ ، الذي يتم تشغيله بواسطة عدة توربينات بقوة 10 ميجاوات (14،000 حصان) ، ضخ ما يصل إلى 200 طن من الماء في الثانية الواحدة.