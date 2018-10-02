مشروع تصريف المياه في اليابان

وهو يساعد على تقليل الأضرار التي تسببها الأمطار الغزيرة أو الأعاصير ، وخاصة بالنسبة لمدينة سايتاما ، التي اضطرت إلى التعامل مع العديد من الفيضانات.

بدأ في عام 1992 ، تم الانتهاء من هذا المشروع في عام 2009 بتكلفة تزيد على ملياري دولار.