تخزين الذرة 🌽🌽🌽🌽

Nounous nina

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
391
الإعجابات
641
النقاط
21
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
downloadfile.gif
اليوم بغيت نشارككم في وصفة او تدبيرة تخص مكون نقدرو نقولو عليه اساسي في مختلف اطباقنا الجانبية وخصوصاا السلطة وهاد المكون نشروف باسعار نقولو انوو مهيش في متناول الجميع من جيهة خرى المادة الاولية متوفرة واللى هى الذرة او الماييس 🌽🌽🌽🌽🌽🌽
راح نشارككم فالطريقة اللى نقوم بتجهيزووو لاستعمالوو في سلطات ونقتصد عملية شراؤو من المتاجر
Square_01102018_094441.jpg


Square_01102018_094516.jpg



Square_01102018_093221.jpg



Square_01102018_093337.jpg

Square_01102018_093434.jpg

Square_01102018_093518.jpg

Square_01102018_093652.jpg


Square_01102018_093809.jpg




وكى تحسي انوو الحبات ديالك طابوو حطيهم بيهم بماهم اكيد بعد مايبردوو في علب من الافضل تكون تاع زجاج ونحطهم فالثلاجة 👍. 👍👍
ان شاء الله تعجبكم الوصفة وشهية طيبة للجميع 👏👏👏👏
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top