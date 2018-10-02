تخزين الذرة 🌽🌽🌽🌽

Nounous nina
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اليوم بغيت نشارككم في وصفة او تدبيرة تخص مكون نقدرو نقولو عليه اساسي في مختلف اطباقنا الجانبية وخصوصاا السلطة وهاد المكون نشروف باسعار نقولو انوو مهيش في متناول الجميع من جيهة خرى المادة الاولية متوفرة واللى هى الذرة او الماييس 🌽🌽🌽🌽🌽🌽
راح نشارككم فالطريقة اللى نقوم بتجهيزووو لاستعمالوو في سلطات ونقتصد عملية شراؤو من المتاجر
وكى تحسي انوو الحبات ديالك طابوو حطيهم بيهم بماهم اكيد بعد مايبردوو في علب من الافضل تكون تاع زجاج ونحطهم فالثلاجة 👍. 👍👍
ان شاء الله تعجبكم الوصفة وشهية طيبة للجميع 👏👏👏👏
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