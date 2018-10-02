محاولة رسم ( المدرسة الواقعية) الشيخ الشهيد أحمد ياسين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشهيد الشيخ احمد ياسين

-عزاؤنا أنه ما مــات في فــــرش

منـسوجة بالهـوى ذُلاًّ وإذعــــانا



عزاؤنا أنه اخــتار الجهاد خطىً

خــطى بها لجــنان الخلد هيمانا ​



عــزاؤنا أنه أرســى مراكبـــــه

على الإباء وكان الهون مرسانا



عــزاؤنا أنه في الخـــلد مــتكئٌ

على أرائكها إن شـاء مولانا!! - ​