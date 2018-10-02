محاولة رسم ( المدرسة الواقعية) الشيخ الشهيد أحمد ياسين.

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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كنت جالسا هذا المساء لوحدي كالمهبول في المنزل والملل يتكركر معي في كل مكان فوقفت أمام مكتب الأطفال أقلب كراريسهم وأدواتهم كلجنة تفتيش حكومية فوجدت نفسي أسبح في هوايتي الراكدة منذ زمن سفينتي ورقة رسم بالية ومجادفي قلم رصاص رديء والنتيجة صورة الشيخ الشهيد أحمد ياسين تقبله الله عنده. بعض الدقة تلاشت مع هذه الانامل المتصلبة وجدت ان بعض الروتوشات لم يعد بالامكان القيام بها كالسابق أيام كنت أرسم في طاولات المدرسة والجدران كذلك أنا أفضل عدم رسم ذوات الأرواح وهذا سبب من أسباب هجرتي للرسم فكنت أرسم وأمزق الورقة حتى توقفت نهائيا. لكن وددت مشاركتكم هذه المحاولة الوحيدة هنا كباقي المواضيع.


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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشهيد الشيخ احمد ياسين
-عزاؤنا أنه ما مــات في فــــرش
منـسوجة بالهـوى ذُلاًّ وإذعــــانا

عزاؤنا أنه اخــتار الجهاد خطىً
خــطى بها لجــنان الخلد هيمانا

عــزاؤنا أنه أرســى مراكبـــــه
على الإباء وكان الهون مرسانا

عــزاؤنا أنه في الخـــلد مــتكئٌ
على أرائكها إن شـاء مولانا!! -
ماشاء الله لا قوة الا بالله تقول ان هوايتك منذ زمن لم تمارسها ومع ذلك الاتقان موجود وما يدل هدا الا على موهبتك وتدربك فيها
والله لم تشبع عيناي من التأمل فيها وايضا لي الشوق في التطلع على سابق لوحاتك
كل الاحترام والتقدير
شحال من قلم رصاص رسمت به والنوع والدرجة ؟
ارجو ان تقبلني تلميذتك بالرسم
تحياتي
روعة والله
ماشاء الله ربي يبارك
 
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