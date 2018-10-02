الزكاة والضريبة دراسة تحليلية

تناولت هذه الدارسة، مفهوم الزكاة والضريبة وأسس وخصائص كل منهما، وكذالك أهم الضمانات المكفولة لكليهما، كما بينت أهم أوجه الموازنة بينهما، تماثلا واختلافا، ودور كل هما عن الآخر، وكذا بيان أثرهما على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، يرى الباحث أنها مهّمة تستحق النظر والاهتمام، وذالك لكبير أثرها في المنظومة المالية، الاجتماعية ،الاقتصادية، وتحقيقا للصالح العام، وتماشيا مع مقاصد الشريعة السمحاء.