quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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السلام عليكم اليوم راح نتشركمعاكم في وصفت للتحليةلذيذة ولذيذة جداااههههههههه وان شاء الله راحا تعجبكم هاي ليكم المقاديروطريقة 😁😁
خليط الاول تاع الشكولاطةالشكولاطة
الخليطثانى تاع نيسكافيه
خلطتالبيمو المرحية مع الزبدة الذايبة وحطيتها كطبقة 1
وبعدما صبيت الخليطين علىالطبقة 1 ديكوريت بالشكولاطة
في انتظار اي اسئلة اوتعليقات علىالوصفة بصدر رحب والى ذلك الحين نسال الله السداد والتوفيق
خليط الاول تاع الشكولاطةالشكولاطة
الخليطثانى تاع نيسكافيه
خلطتالبيمو المرحية مع الزبدة الذايبة وحطيتها كطبقة 1
وبعدما صبيت الخليطين علىالطبقة 1 ديكوريت بالشكولاطة
في انتظار اي اسئلة اوتعليقات علىالوصفة بصدر رحب والى ذلك الحين نسال الله السداد والتوفيق
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