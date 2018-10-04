تحلية

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
420
الإعجابات
676
النقاط
21
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم اليوم راح نتشركمعاكم في وصفت للتحليةلذيذة ولذيذة جداااههههههههه وان شاء الله راحا تعجبكم هاي ليكم المقاديروطريقة 😁😁


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خليط الاول تاع الشكولاطةالشكولاطة

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الخليطثانى تاع نيسكافيه
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خلطتالبيمو المرحية مع الزبدة الذايبة وحطيتها كطبقة 1
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وبعدما صبيت الخليطين علىالطبقة 1 ديكوريت بالشكولاطة

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في انتظار اي اسئلة اوتعليقات علىالوصفة بصدر رحب والى ذلك الحين نسال الله السداد والتوفيق
 

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