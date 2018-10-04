الطلاق التعسفي ارييد الاستفسار ساعدوووني جزاكم الله خيرا

سلام عليكم

اريد ان استفسر من فضلكم متى يكون الطلاق تعسفيا

في حق المرأة بدون اطفال في القانون الجزائري وماهي قيمة التعويض المقدم لها في الحد الأدنى؟؟؟...وهل يمكن أن يدخل المطلق السجن؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟!

مع العلم أن زوج اخذ زوجته عند اهلها بارادته؛ ودون مشاكل كبيرة بينهما ولم يسأل عليها بعد ذلك .وعند استفار اهلها يقول انها بالعامية "مش فحلة..." وكلام نسوان.. وان المكتوب خلاص.

شكراا على ردكم.