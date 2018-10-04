......كلمات.....

*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,369
الإعجابات
5,396
النقاط
996
العمر
18
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

راقت ..ان شاء الله تروق لكم

الشقاء

يحس الإنسان بالشقاء عندما يعلم انه شقي

الذكريات
تكمن روعتها في تذكر أحاسيس لحظاتها

الأمل
هو سراستمرار الحياة

الحب
كلمة تعتبر .. معجزة

القوة
مرحلة وتنتهي فلن تستمر ألي الأبد

العقل
كما هو مرتاح من حرم هذه النعمة.

الحطام
بقايا مشاعر في مرحلة من العمر

الحنين
تذكر لمشاعر انتحرت في زحمة الحياة

الصداقة
أعظم شئ في الوجود

الشوق
نار تحرق صاحبها بلا حطب

الغروب
هو وداع الشمس لنا بلغتها الخاصة

الحيرة
سجن بلا قضبان

الشروق
يعلن عن ولادة يوم جديد, وموت يوم آخر من عمرك

السفر
يحتاجه البعض حتى يعرف قيمة ما حوله


الإبداع

كلمة تحتاج للوقوف عندها طويلا" ...قبل أن تنطق بها

الليل
كم هو عزيز على قلبي هذا الساحر الوفي

الكتابة
تعبير للغير وليست لصاحبها.. ليتهم يعلمون ذلك

الوداع
هذه الكلمة تنادي الدموع بأعلى صوتها دائما

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( أشهد أن لا إله إلا الله )

أطول كلمة يصل مداها إلى أبعد الحدود ومهما يطول صداها...

يدوي بالأرض والسماء ولا أصدق شيء منها...

لأنها تنبع من قلب صادق...


صحيح أنـك لا تعرف قيمـة ما تملك حتى تفقده
ولكن الصحيح أيضـاً أنـك لا تعرف ماذا ستفقد حتى تفقدُه !!



النهايـة دائمـاً مؤلمـة حتى ولو كانت سعيـدة .. وذلك فقط لأن اسمها نهايـة


الفوز لايعنى دائما انك الاول,ولكنه يعنى انك افضل من قبل



آمِــــنتُ أن الحــُــــبَ دُعــــاءْ

فَــ يـــــــــاربـــــــــ ♥

~

إِن كَان أَحَداً مِن أَحِبّتِي تَمْلِڪہ آلضيِّق..

... . فَفَرَّج ضيِّقہ ۆ أَسعْد قَلْبہ ♥
~
ۆ إِن ڪَان أَحَدا مِن أَحِبّتِي يَتَنَظّر خَبَر سَعِيْد..
فَعَجّل لہ يَارَب ۆ جَآزِي صَبَرھ ♥
~
يَــــــــــارَب لَآ أُعَلِّم بِمَا أَدْعُوڪ..
إِلَّا بِأَن تُبَشُرَنِي وَتُبَشِّر مَن أَحَب بَڪُل آلْخَيْر

تحياتي:giggle::)


 
♥حلم القمر♥

♥حلم القمر♥

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
26 ديسمبر 2013
المشاركات
837
الإعجابات
642
النقاط
31
الجنس
أنثى
#2
قال *amani*:
آمِــــنتُ أن الحــُــــبَ دُعــــاءْ

فَــ يـــــــــاربـــــــــ ♥

~

إِن كَان أَحَداً مِن أَحِبّتِي تَمْلِڪہ آلضيِّق..

... . فَفَرَّج ضيِّقہ ۆ أَسعْد قَلْبہ ♥
~
ۆ إِن ڪَان أَحَدا مِن أَحِبّتِي يَتَنَظّر خَبَر سَعِيْد..
فَعَجّل لہ يَارَب ۆ جَآزِي صَبَرھ ♥
~
يَــــــــــارَب لَآ أُعَلِّم بِمَا أَدْعُوڪ..
إِلَّا بِأَن تُبَشُرَنِي وَتُبَشِّر مَن أَحَب بَڪُل آلْخَيْر
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اللهم آمين

جزيت كل خير أختي على الكلمات الجميلة
 
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