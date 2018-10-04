ومازالت الفتاة الجزائرية تدخل تحت الكوات ورجليها تخليهم برا لضمان الإستنشاق والتنفس وتعيط لصاحبها بصوت خافت ....حتى يربوندي عليها وهو يكون لابس سيرفات جوكينغ من عهد غرناطة ومرولي في كوفريطة مرسوم فيها سبع من كثرة لغسيل رجع قط ويقولها واش راكي لابسة موناموغ وهي تقولو لوكان تشوفني تضحك حبي باغسوكو ني لابسة بيجامة تع باغبي غوز كيما الصغار وهي فالحقيقة كون يشوفها يحرق مشيا للنيجر باسكو لابسة تريكو تع خوها لكبير وشورت نتاع الأرسنال قديم وتزيد تقولو آآعمري فالزين مانتمسخرش حتى شعري راه مشمخ باغسوكو دوشت وهي في لحقيقة ضارباتو بقردون لوكان تضرب بيه بغل_يفشل

نعم إنها الرومنسية في الجزائر برعاية موبليس فليكسي وخرط 😂😁