فكرة مشروع : قصة البخيل و الكريم

Nacer Eddine 2012
:: عضو مُتميز ::
سأقدم لكم فكرة مشروع طبقتها منذ أكثر من 7 سنوات
كانت في منتدى عمرو خالد أين إستغليت تواجد مواهب في فن الرسم على اليد
وحتى فيه من شارك بأدائه الصوتي
فإقترحت عليهم فكرة أني أكتب قصص و روايات هادفة وهم يصممون لي ما أريده
أي أني حددت لهم عدد الصور و وصف دقيق لكل مشهد
فطبقوا ذلك فكانت هذه النتيجة
خسارة الجمع تفرق و كل واحد منشغل بحياته و ضروفه الخاصة
تمنيت أن تعيدوا هذه الفكرة ما دام فيه أقسام متخصصة في هذا المنتدى
يمكنكم إعادة الفكرة و إحيائها مجدد وهذا لإنتاج أفلام قصيرة
سمعية بصرية تفيدكم و تفيد المجتمع وشكرا
2
كانت في منتدى عمرو خالد أين إستغليت تواجد مواهب في فن الرسم على اليد
وحتى فيه من شارك بأدائه الصوتي
فإقترحت عليهم فكرة أني أكتب قصص و روايات هادفة وهم يصممون لي ما أريده
أي أني حددت لهم عدد الصور و وصف دقيق لكل مشهد
فطبقوا ذلك فكانت هذه النتيجة
خسارة الجمع تفرق و كل واحد منشغل بحياته و ضروفه الخاصة
تمنيت أن تعيدوا هذه الفكرة ما دام فيه أقسام متخصصة في هذا المنتدى
يمكنكم إعادة الفكرة و إحيائها مجدد وهذا لإنتاج أفلام قصيرة
سمعية بصرية تفيدكم و تفيد المجتمع وشكرا
2