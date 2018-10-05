فكرة مشروع : قصة البخيل و الكريم

سأقدم لكم فكرة مشروع طبقتها منذ أكثر من 7 سنواتكانت في منتدى عمرو خالد أين إستغليت تواجد مواهب في فن الرسم على اليدوحتى فيه من شارك بأدائه الصوتيفإقترحت عليهم فكرة أني أكتب قصص و روايات هادفة وهم يصممون لي ما أريدهأي أني حددت لهم عدد الصور و وصف دقيق لكل مشهدفطبقوا ذلك فكانت هذه النتيجةخسارة الجمع تفرق و كل واحد منشغل بحياته و ضروفه الخاصةتمنيت أن تعيدوا هذه الفكرة ما دام فيه أقسام متخصصة في هذا المنتدىيمكنكم إعادة الفكرة و إحيائها مجدد وهذا لإنتاج أفلام قصيرةسمعية بصرية تفيدكم و تفيد المجتمع وشكرا