طبخ من عالم آخر 🍜🍢🍡

حلم كبير
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وأنا في يوتيوب عندي يامات طحت في فيديوهات لهاذ الطفل الافريقي ،اللي ينظف الخضر بطريقة رائعة .ويطبخ كلش صحي ،حبيتكم تشوفوه معايا
بصح بصح
ولكن ولكن حذاري يطبخ كلش
نداء الى السيدات والبنات أديو غير واش ينفعكم من عندو وخليوكم من الباقي
واللي لڨا جرانة فالعشا من الإخوة راني خاطي هههه
وأنا في يوتيوب عندي يامات طحت في فيديوهات لهاذ الطفل الافريقي ،اللي ينظف الخضر بطريقة رائعة .ويطبخ كلش صحي ،حبيتكم تشوفوه معايا
بصح بصح
ولكن ولكن حذاري يطبخ كلش
نداء الى السيدات والبنات أديو غير واش ينفعكم من عندو وخليوكم من الباقي
واللي لڨا جرانة فالعشا من الإخوة راني خاطي هههه
اليكم روابط الفيديوهات لم أستطع تحميلها لأنني بالهاتف
طبخة أرجل الدجاج
وفي الأخير لم يأكل الفلفل
طبخة الضفادع اللذيذة
طبخة سمكة شبيهة الافعى تسمى آلس بالأنجليزية
أرجو أن تستمتعو بالمشاهدة وخاصة المناظر اللي راه يطبخ فيها روعة
إحترامي وتقديري