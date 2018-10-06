السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سنتطرق اليوم الى النسب المطروحة بخصوص رسم اليد ​

اليد هي الجزء الأكثر حركة في جسم الإنسان ولها أوضاع متعددة...

وتعلم رسم اليد عملية ضرورية وخاصة إذا كانت معبرة وبشكل طبيعي متجنبين أن تظهر وكأنها معلقة ...

- هناك

نسب لليد

مثلما للجسم نسب .. فطول اليد يساوي الشكل الهندسي المربع و طول الاصبع

الوسطى يعادل نصف طول اليد

و

الخنصر له طول العظم الأعلى من البنصر

... و

قمة الإبهام تشكل قوساً

مع عظام باقي أصابع اليد ...

- اليد من الجهة الجانبية تظهر الإبهام من وجهه تقريباً .. ويؤلف الإبهام زاوية بدرجة 90 درجة مع اليد .. والأصابع متناسقة كباقي الأطراف لكنها محددة الحركة .. ومن الضروري

ملاحظة

الثنيات التي تتقاطع عند كل حركة ومراقبة المفاصل بين عظام الأصابع وشكل الأظافر في كل إصبع..

من كتاب : تعليم الرسم للمبتدئين ل إبراهيم مرزوق

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