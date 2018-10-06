أستودعكم الله

الامين محمد
:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 9,458
- الإعجابات
- 21,097
- النقاط
- 1,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
ضغط
و تعب
و أرهاق
و ضغط نفسي
و تعب بدني
حزن
و قلق
و أكتئاب
صداع
وجع
أضطراب
ملل
أسى
غم
لما الإنسان يصل ألى النهاية
عليه أن ينسحب و بهدوء
أما أنا
فأستوعدعكم الله
سأنسحب
ـ
ـ
ـ
ـ
لأني جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع
رايح
نتعشى
و نصلي
و نرجع
هههههههههههههههه
إلى اللقاء في
كميرا كاشي أخرى
راجع بعد العشا و العشاااء
و تعب
و أرهاق
و ضغط نفسي
و تعب بدني
حزن
و قلق
و أكتئاب
صداع
وجع
أضطراب
ملل
أسى
غم
لما الإنسان يصل ألى النهاية
عليه أن ينسحب و بهدوء
أما أنا
فأستوعدعكم الله
سأنسحب
ـ
ـ
ـ
ـ
لأني جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع
رايح
نتعشى
و نصلي
و نرجع
هههههههههههههههه
إلى اللقاء في
كميرا كاشي أخرى
راجع بعد العشا و العشاااء