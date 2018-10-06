أستودعكم الله

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,458
الإعجابات
21,097
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
ضغط

و تعب

و أرهاق

و ضغط نفسي

و تعب بدني

حزن

و قلق

و أكتئاب

صداع

وجع

أضطراب

ملل

أسى

غم

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لما الإنسان يصل ألى النهاية

عليه أن ينسحب و بهدوء

أما أنا
فأستوعدعكم الله

سأنسحب

ـ

ـ

ـ
ـ


لأني جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع

رايح

نتعشى

و نصلي

و نرجع



1538852524162.png

هههههههههههههههه

إلى اللقاء في
كميرا كاشي أخرى

راجع بعد العشا و العشاااء
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,514
الإعجابات
12,433
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3
قال sanaya:
علاه علاه
علابالك شفت العنوان خلعت قلت كاش ما صرالو
ربي يعطيك الخير
متعاودهاش برك
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ماتنخلعي ماوالو ههه انا شفت العنوان وكي شت صاحبو المجرم تع اللمة راني فقت بلي كاميرا راه بعوايدو يديرها
هههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,458
الإعجابات
21,097
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
قال sanaya:
علاه علاه
علابالك شفت العنوان خلعت قلت كاش ما صرالو
ربي يعطيك الخير
متعاودهاش برك
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ههههههههههههه عفوا أختي
أنا ما قلت والوا قلت نروح نتعشى و نصلي و نرجع هههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#5
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,458
الإعجابات
21,097
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#5
قال Soumia hadj mohammed:
ماتنخلعي ماوالو ههه انا شفت العنوان وكي شت صاحبو المجرم تع اللمة راني فقت بلي كاميرا راه بعوايدو يديرها
هههه
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هههههههههههههه ياااااااااااااامجرمة
المرة الجاية نبدل الخطة باش نخلعك هههههههههههههه
 
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