عرض بيع متوفر 100 دولار advcash /بيتكوين للبيع مقابل 190 دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
190 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
أدفكاش - Advcash
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
439
الإعجابات
268
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 دولار advcash مقابل 190 دج CCP
مبلغ يباع كاملا
يمكن تحويل المبلغ الى بيتكوين و تتحمل عمولة
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

  • 14.PNG
    14.PNG
    308 KB المشاهدات: 0
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,069
الإعجابات
2,704
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top