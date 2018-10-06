kacimo samy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 439
- الإعجابات
- 268
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 دولار advcash مقابل 190 دج CCP
مبلغ يباع كاملا
يمكن تحويل المبلغ الى بيتكوين و تتحمل عمولة
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر مبلغ 100 دولار advcash مقابل 190 دج CCP
مبلغ يباع كاملا
يمكن تحويل المبلغ الى بيتكوين و تتحمل عمولة
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
-
308 KB المشاهدات: 0