السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 100 دولار advcash مقابل 190 دج CCP

مبلغ يباع كاملا

يمكن تحويل المبلغ الى بيتكوين و تتحمل عمولة

الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد

ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف

الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ