غذاؤك دوائك❤

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام حباباتي❤
عالسريع حبيت نمدلكم معلومة و هي علاقة الأكل بصحة و نضارة البشرة😮
ساعات الوحدة تشوف بقع في البشرة لاتفهم مسبباتها و أحيانا حبوب لا تفهم سببها و كذلك فطريات 😫
والحمد لله مع العناية الطبيعية بالبشرة تزول هذه المشاكل 😊
👈ولكن ماهو مسبب تلك البقع؟؟؟؟
👈أحد أسباب البقع المزعجة هي الأكل غير صحي
👈فالأكل غير صحي الذي يحتوي على زيادات مصنعة و مواد مضرة خصوصا الأكل المعلب و المصنع(تونة عصير شيبس...الخ) هذا الأكل يسبب مشاكل عديدة بالبشرة و أحدها البقع و الحبوب
👈ببساطة لأن المعدة لا يمكنها فرز تلك المواد لأنها ليست ضمن الأغذية فيتكفل الجلد بطرحها خارج الجسم على شكل بقع
👈لذلك البعد عن الأكل المصنع و اللجوء للطبيعي بصفة أكثر هو أحد عوامل ضمان بشرة صحية مشرقة
❤سلام
👈مصدر المعلومة هو حصة مع مريم نور على قناة الجزيرة.....
 
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