غذاؤك دوائك❤

سلام حباباتي❤

عالسريع حبيت نمدلكم معلومة و هي علاقة الأكل بصحة و نضارة البشرة😮

ساعات الوحدة تشوف بقع في البشرة لاتفهم مسبباتها و أحيانا حبوب لا تفهم سببها و كذلك فطريات 😫

والحمد لله مع العناية الطبيعية بالبشرة تزول هذه المشاكل 😊

👈ولكن ماهو مسبب تلك البقع؟؟؟؟

👈أحد أسباب البقع المزعجة هي الأكل غير صحي

👈فالأكل غير صحي الذي يحتوي على زيادات مصنعة و مواد مضرة خصوصا الأكل المعلب و المصنع(تونة عصير شيبس...الخ) هذا الأكل يسبب مشاكل عديدة بالبشرة و أحدها البقع و الحبوب

👈ببساطة لأن المعدة لا يمكنها فرز تلك المواد لأنها ليست ضمن الأغذية فيتكفل الجلد بطرحها خارج الجسم على شكل بقع

👈لذلك البعد عن الأكل المصنع و اللجوء للطبيعي بصفة أكثر هو أحد عوامل ضمان بشرة صحية مشرقة

❤سلام

👈مصدر المعلومة هو حصة مع مريم نور على قناة الجزيرة.....