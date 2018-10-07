غذاؤك دوائك❤

sanaya
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 2,245
- الإعجابات
- 5,224
- النقاط
- 611
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام حباباتي❤
عالسريع حبيت نمدلكم معلومة و هي علاقة الأكل بصحة و نضارة البشرة😮
ساعات الوحدة تشوف بقع في البشرة لاتفهم مسبباتها و أحيانا حبوب لا تفهم سببها و كذلك فطريات 😫
والحمد لله مع العناية الطبيعية بالبشرة تزول هذه المشاكل 😊
👈ولكن ماهو مسبب تلك البقع؟؟؟؟
👈أحد أسباب البقع المزعجة هي الأكل غير صحي
👈فالأكل غير صحي الذي يحتوي على زيادات مصنعة و مواد مضرة خصوصا الأكل المعلب و المصنع(تونة عصير شيبس...الخ) هذا الأكل يسبب مشاكل عديدة بالبشرة و أحدها البقع و الحبوب
👈ببساطة لأن المعدة لا يمكنها فرز تلك المواد لأنها ليست ضمن الأغذية فيتكفل الجلد بطرحها خارج الجسم على شكل بقع
👈لذلك البعد عن الأكل المصنع و اللجوء للطبيعي بصفة أكثر هو أحد عوامل ضمان بشرة صحية مشرقة
❤سلام
👈مصدر المعلومة هو حصة مع مريم نور على قناة الجزيرة.....
عالسريع حبيت نمدلكم معلومة و هي علاقة الأكل بصحة و نضارة البشرة😮
ساعات الوحدة تشوف بقع في البشرة لاتفهم مسبباتها و أحيانا حبوب لا تفهم سببها و كذلك فطريات 😫
والحمد لله مع العناية الطبيعية بالبشرة تزول هذه المشاكل 😊
👈ولكن ماهو مسبب تلك البقع؟؟؟؟
👈أحد أسباب البقع المزعجة هي الأكل غير صحي
👈فالأكل غير صحي الذي يحتوي على زيادات مصنعة و مواد مضرة خصوصا الأكل المعلب و المصنع(تونة عصير شيبس...الخ) هذا الأكل يسبب مشاكل عديدة بالبشرة و أحدها البقع و الحبوب
👈ببساطة لأن المعدة لا يمكنها فرز تلك المواد لأنها ليست ضمن الأغذية فيتكفل الجلد بطرحها خارج الجسم على شكل بقع
👈لذلك البعد عن الأكل المصنع و اللجوء للطبيعي بصفة أكثر هو أحد عوامل ضمان بشرة صحية مشرقة
❤سلام
👈مصدر المعلومة هو حصة مع مريم نور على قناة الجزيرة.....