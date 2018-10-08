العسل للهالات السوداء 😍

سلام لبنات😊اليوم حبيت نخبركم على وصفة مجربة تعالج الهالات تحت العينين👈ولكن قبل كلشي أقوى دواء للهالات هو النوم المبكر و المريح بعيدا عن اشعاعات الضوء و الهاتف و التلفاز👈ثانيا الأكل الصحي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الخضر و الفواكه👈ثالثا شرب المياه كفاية أثناء النهار❤الطريقة :في الوقت الذي تتواجدين فيه بالبيت مدة 3 ولا ساعتين قومي بدهن العسل الحر على جفونك العلوية و السفلية و اتركيه ولو مدة طويلة و ستلاحظين بإشراقة في عينيك و حيوية فيها و كذلك قومي بدهن رموشك بالعسل و ستلاحظين كثافتها و طولهاوالعسل مستحضر طبيعي لا يؤثر سلبا على البشرةسلام