العسل للهالات السوداء 😍

sanaya
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 2,250
- الإعجابات
- 5,238
- النقاط
- 611
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام لبنات😊
اليوم حبيت نخبركم على وصفة مجربة تعالج الهالات تحت العينين
👈ولكن قبل كلشي أقوى دواء للهالات هو النوم المبكر و المريح بعيدا عن اشعاعات الضوء و الهاتف و التلفاز
👈ثانيا الأكل الصحي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الخضر و الفواكه
👈ثالثا شرب المياه كفاية أثناء النهار
❤الطريقة :
في الوقت الذي تتواجدين فيه بالبيت مدة 3 ولا ساعتين قومي بدهن العسل الحر على جفونك العلوية و السفلية و اتركيه ولو مدة طويلة و ستلاحظين بإشراقة في عينيك و حيوية فيها و كذلك قومي بدهن رموشك بالعسل و ستلاحظين كثافتها و طولها
والعسل مستحضر طبيعي لا يؤثر سلبا على البشرة
سلام
اليوم حبيت نخبركم على وصفة مجربة تعالج الهالات تحت العينين
👈ولكن قبل كلشي أقوى دواء للهالات هو النوم المبكر و المريح بعيدا عن اشعاعات الضوء و الهاتف و التلفاز
👈ثانيا الأكل الصحي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الخضر و الفواكه
👈ثالثا شرب المياه كفاية أثناء النهار
❤الطريقة :
في الوقت الذي تتواجدين فيه بالبيت مدة 3 ولا ساعتين قومي بدهن العسل الحر على جفونك العلوية و السفلية و اتركيه ولو مدة طويلة و ستلاحظين بإشراقة في عينيك و حيوية فيها و كذلك قومي بدهن رموشك بالعسل و ستلاحظين كثافتها و طولها
والعسل مستحضر طبيعي لا يؤثر سلبا على البشرة
سلام