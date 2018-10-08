العسل للهالات السوداء 😍

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
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أنثى
#1
سلام لبنات😊
اليوم حبيت نخبركم على وصفة مجربة تعالج الهالات تحت العينين
👈ولكن قبل كلشي أقوى دواء للهالات هو النوم المبكر و المريح بعيدا عن اشعاعات الضوء و الهاتف و التلفاز
👈ثانيا الأكل الصحي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الخضر و الفواكه
👈ثالثا شرب المياه كفاية أثناء النهار
❤الطريقة :
في الوقت الذي تتواجدين فيه بالبيت مدة 3 ولا ساعتين قومي بدهن العسل الحر على جفونك العلوية و السفلية و اتركيه ولو مدة طويلة و ستلاحظين بإشراقة في عينيك و حيوية فيها و كذلك قومي بدهن رموشك بالعسل و ستلاحظين كثافتها و طولها
والعسل مستحضر طبيعي لا يؤثر سلبا على البشرة
سلام
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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
اووو
توشيتيني فالمشكل لي نعاني منه خصوصا وقت الدراسة ومع لي نوي بلونش يبان فيا التعب مليار
ربي يبارك فيك سانايا
راني كنت متهلية في وجهي وبعدها سمحت لين انتي راكي تحطي مواضيع هنا راكي ترجعي تنشطيني والله
ربي يحفظك
مادام كاين شوية عسل فالدار رح نحاول نطبقها
شكرا ختي
 
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