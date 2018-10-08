صراحة لا اعرف ماهو الاشكال 😴😴😴😴😴

وهنا يسرنا ان اخقول بان هذه الصفة ستكون مدونتى التى ساخط على صفحاتها كل مايخطر بخاطرتى ارجوو ان تشاركونى بعاليقكم السامية السلبية قبل الايجابة رجاءا وليس امرا 😃😃😃😃