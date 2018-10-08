صراحة لا اعرف ماهو الاشكال 😴😴😴😴😴

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
433
الإعجابات
702
النقاط
21
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
كم تمنيت ان التقي باكثر الناس صراحة
images (5).jpeg
فاصارحهم قبل مصارحتهم
images (10).jpeg
فالصراحة لاتعنى ان نفشي اسرارنا
انما ان ننام في راحة
انما ان نشارك افكارنا مع الذين نثق بهم
اى ان نجد دائما حلولا لماهو عالق في اذهاننا
فيفقدنايك السيطرة على ذلك الوقت الذي يضيع منا
يضيع ونحن سارحون لانعلم مااذا كان مانسرح فيه يستحق ام لا
فبصراحتنا نجد الحل

images (7).jpeg
فعندما نصراحهم ويصارحوننا لن نجرحهم ولن نحرجهم
ولن نشعر بالاسي تجاه انفسنا
صراحتاا لم اجد ؤولئك الاصدقاء
فكنت دوما انا ذلك البئر الذي يكتم ولا يبوح
فخترت ان احفظ واخزن بدل ان اخرج
images (9).jpeg

واظن بان العديد يوافقنى في ان الصراحة هى مفتاح لكل المور *****
إبراهيم-الفقي_27872.jpg

هيلين-كيلر_28737.jpg




ولكن لننتبه 😠😠😠😠




اقوال عن الصراحة والوقاحة.jpg
وللحديث بقية 😃😃😃😃


وهنا يسرنا ان اخقول بان هذه الصفة ستكون مدونتى التى ساخط على صفحاتها كل مايخطر بخاطرتى ارجوو ان تشاركونى بعاليقكم السامية السلبية قبل الايجابة رجاءا وليس امرا 😃😃😃😃
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
433
الإعجابات
702
النقاط
21
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
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