صراحة لا اعرف ماهو الاشكال 😴😴😴😴😴

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُشارك ::
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كم تمنيت ان التقي باكثر الناس صراحة
فاصارحهم قبل مصارحتهم
فالصراحة لاتعنى ان نفشي اسرارنا
انما ان ننام في راحة
انما ان نشارك افكارنا مع الذين نثق بهم
اى ان نجد دائما حلولا لماهو عالق في اذهاننا
فيفقدنايك السيطرة على ذلك الوقت الذي يضيع منا
يضيع ونحن سارحون لانعلم مااذا كان مانسرح فيه يستحق ام لا
فبصراحتنا نجد الحل
فعندما نصراحهم ويصارحوننا لن نجرحهم ولن نحرجهم
ولن نشعر بالاسي تجاه انفسنا
صراحتاا لم اجد ؤولئك الاصدقاء
فكنت دوما انا ذلك البئر الذي يكتم ولا يبوح
فخترت ان احفظ واخزن بدل ان اخرج
واظن بان العديد يوافقنى في ان الصراحة هى مفتاح لكل المور *****
ولكن لننتبه 😠😠😠😠
وللحديث بقية 😃😃😃😃
وهنا يسرنا ان اخقول بان هذه الصفة ستكون مدونتى التى ساخط على صفحاتها كل مايخطر بخاطرتى ارجوو ان تشاركونى بعاليقكم السامية السلبية قبل الايجابة رجاءا وليس امرا 😃😃😃😃
فاصارحهم قبل مصارحتهم
فالصراحة لاتعنى ان نفشي اسرارنا
انما ان ننام في راحة
انما ان نشارك افكارنا مع الذين نثق بهم
اى ان نجد دائما حلولا لماهو عالق في اذهاننا
فيفقدنايك السيطرة على ذلك الوقت الذي يضيع منا
يضيع ونحن سارحون لانعلم مااذا كان مانسرح فيه يستحق ام لا
فبصراحتنا نجد الحل
فعندما نصراحهم ويصارحوننا لن نجرحهم ولن نحرجهم
ولن نشعر بالاسي تجاه انفسنا
صراحتاا لم اجد ؤولئك الاصدقاء
فكنت دوما انا ذلك البئر الذي يكتم ولا يبوح
فخترت ان احفظ واخزن بدل ان اخرج
واظن بان العديد يوافقنى في ان الصراحة هى مفتاح لكل المور *****
ولكن لننتبه 😠😠😠😠
وللحديث بقية 😃😃😃😃
وهنا يسرنا ان اخقول بان هذه الصفة ستكون مدونتى التى ساخط على صفحاتها كل مايخطر بخاطرتى ارجوو ان تشاركونى بعاليقكم السامية السلبية قبل الايجابة رجاءا وليس امرا 😃😃😃😃