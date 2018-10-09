من الطرائف - منقول



هذه قصة نظمها الناظم يحكي فيها ما حصل بين شاب يريد مواصفات خيالية فيمن يبحث عنها

وردّ أبي عزيزة الذي كان يساعده في البحث...



بعث امرؤ لأبي عزيزة مرّة برسالة ... يُبكي و يُضحك ما بها

يقول فيها :

أريد منك صبيّة حسناء *** معروف لديكم أصلها

و عفيفة و حليمة و أديبة *** و رزينة في عقلها

قد أحرزت في العلم غير شهادة *** و على النّسا طرًّا تفوق بفضلها

و تكون ذات مالٍ وافر *** تُعطيه من بعد الزّواج لبعلها

و مطيعة أمري فتَتْبعني *** دوما و تترك أهلها !



فرد عليه أبو عزيزة قائلاً :



وافَى كتابك سيّدي فقرأته *** و عرفتها هاتيك المطالب كلّها

لو كنت أقدر أن أرى مَنْ تَشتهي *** طلّقت أمّ عزيزة و أخذتها !



وفق الله الجميع لما يحبه لهم ويرضاه......... ​