كـــــأس المحبة

أبو العبــــاس
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كأس المحبة
سقاني محبوبي بكأس المحبـة .... فتهت على العشاق سكرا بخلوتي
ولاح لنا نور الجلال لو أضــــأ .... لصم الجبال الراسيــــــات لدكـــت
ونادمني سرا بسر وحكمـــــــة .... وأن رسول الله شيخــــي وقدوتي
وعاهدني عهدا حفظت لعهـــده .... وعشـــت وثيقا صادقـــــا بمحبتي
وحكمني في سائر الأرض كلها .... وفي الجن والأشباح رب البرية
وفي أرض الصين والأرض كلها .... الى أقصى بلاد الله صحت ولايتي
أنا الحرف لا أقرأ لكــــــــل ناظر .... وكل الورى عن أمر ربي رعيتي
وكم عالم قد جــــاءنا وهو منكر .... فصار بفضل الله من أهل حرفتي
وما قلت هذا القول فخرا وإنما .... أتي الإذن كي لا تجهلون طريقتي
من اشعار سيدي إبراهيم الدسوقي ..................................رائعة وما اجملها