ربي اغفرلي
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هل أنت من أهل الفرض؟
أم أنت من أهل الفضل؟
*قمـة في الروعه ابداع في صياغة الحروف*
********
*أهل الفرض* من أصحاب اليمين..
*وأهل الفضل* من المقربين ..
********
*أهل الفرض* كثير من المسلمين،
*وأهل الفضل* قليل من المحسنين،
********
*أهل الفرض* يصومون رمضان ويفطرون بقية العام،
*وأهل الفضل* يصومون الستة و البيض والاثنين والخميس، وتسع ذي الحجة، ويوم عرفة وعاشوراء،
********
*أهل الفرض* يصلون الفرائض دون نقصان،
*وأهل الفضل* : "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا" (السجدة:16)،
********
*أهل الفرض* "إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ " (الشورى:37)،
*وأهل الفضل* إذا ما غضبوا هم يحسنون،
********
*أهل الفرض* يقابلون الحسنة بالحسنة، والسيئة بالسيئة.
*وأهل الفضل* يقابلون الحسنة بأحسن منها، والسيئة بالحسنة.
********
*أهل الفرض* يخرجون زكاة المال،
*وأهل الفضل*: "يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً" (البقرة: 274)،
********
*أهل الفرض* "يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه"،
*وأهل الفضل*: "يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ " (الحشر:9)،
********
*أهل الفرض* قد يتصدقون وقد يمدون يد العون للمحتاجين
*وأهل الفضل* يسارعون في الخيرات
وتقضى على ايديهم حوائج الناس،
********
*أهل الفرض* يسعون لخدمة أنفسهم أولاً ثم دينهم ثم أمتهم،
*وأهل الفضل* يضحُّون بأنفسهم من أجل دينهم وأوطانهم وأمتهم،
********
*أهل الفرض* واقفون عند حدود الله،
*وأهل الفضل* حافظون لحدود الله،
********
*أهل الفرض* يطمعون في قوله تعالى:
"فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ"
(آل عمران:185)
*وأهل الفضل* يتنافسون على قوله تعالى:
"فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا"
********
جعلنا الله وإياكم مع أهل الفضل برحمته وإحسانه
أم أنت من أهل الفضل؟
*قمـة في الروعه ابداع في صياغة الحروف*
********
*أهل الفرض* من أصحاب اليمين..
*وأهل الفضل* من المقربين ..
********
*أهل الفرض* كثير من المسلمين،
*وأهل الفضل* قليل من المحسنين،
********
*أهل الفرض* يصومون رمضان ويفطرون بقية العام،
*وأهل الفضل* يصومون الستة و البيض والاثنين والخميس، وتسع ذي الحجة، ويوم عرفة وعاشوراء،
********
*أهل الفرض* يصلون الفرائض دون نقصان،
*وأهل الفضل* : "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا" (السجدة:16)،
********
*أهل الفرض* "إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ " (الشورى:37)،
*وأهل الفضل* إذا ما غضبوا هم يحسنون،
********
*أهل الفرض* يقابلون الحسنة بالحسنة، والسيئة بالسيئة.
*وأهل الفضل* يقابلون الحسنة بأحسن منها، والسيئة بالحسنة.
********
*أهل الفرض* يخرجون زكاة المال،
*وأهل الفضل*: "يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً" (البقرة: 274)،
********
*أهل الفرض* "يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه"،
*وأهل الفضل*: "يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ " (الحشر:9)،
********
*أهل الفرض* قد يتصدقون وقد يمدون يد العون للمحتاجين
*وأهل الفضل* يسارعون في الخيرات
وتقضى على ايديهم حوائج الناس،
********
*أهل الفرض* يسعون لخدمة أنفسهم أولاً ثم دينهم ثم أمتهم،
*وأهل الفضل* يضحُّون بأنفسهم من أجل دينهم وأوطانهم وأمتهم،
********
*أهل الفرض* واقفون عند حدود الله،
*وأهل الفضل* حافظون لحدود الله،
********
*أهل الفرض* يطمعون في قوله تعالى:
"فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ"
(آل عمران:185)
*وأهل الفضل* يتنافسون على قوله تعالى:
"فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا"
********
جعلنا الله وإياكم مع أهل الفضل برحمته وإحسانه