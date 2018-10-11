حكمتك في الحياة

soso ana
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 15
- الإعجابات
- 13
- النقاط
- 3
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- ..بلاد المجانين..
- الجنس
- أنثى
أولا أعرف أن هذا أول موضوع لي في هذا المنتدى لذا عليكم أن تباركولي
اوكي
أردت أن أفتح هذا الموضوع لأشارككم فيه كل الحكم التي نالت اعجابي في هذه الحياة
والتي اثارت مشاعري واستلهمتني اشد استلهام
...أنتظر مشاركاتكم وتفاعلاتكم ...
اوكي
أردت أن أفتح هذا الموضوع لأشارككم فيه كل الحكم التي نالت اعجابي في هذه الحياة
والتي اثارت مشاعري واستلهمتني اشد استلهام
...أنتظر مشاركاتكم وتفاعلاتكم ...