حكمتك في الحياة

أولا أعرف أن هذا أول موضوع لي في هذا المنتدى لذا عليكم أن تباركولياوكيأردت أن أفتح هذا الموضوع لأشارككم فيه كل الحكم التي نالت اعجابي في هذه الحياةوالتي اثارت مشاعري واستلهمتني اشد استلهام...أنتظر مشاركاتكم وتفاعلاتكم ...