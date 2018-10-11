حكمتك في الحياة

soso ana

soso ana

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
15
الإعجابات
13
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
..بلاد المجانين..
الجنس
أنثى
#1
أولا أعرف أن هذا أول موضوع لي في هذا المنتدى لذا عليكم أن تباركولي:giggle:
اوكي(y)(y)
أردت أن أفتح هذا الموضوع لأشارككم فيه كل الحكم التي نالت اعجابي في هذه الحياة
والتي اثارت مشاعري واستلهمتني اشد استلهام
;)...أنتظر مشاركاتكم وتفاعلاتكم ...;)

 
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