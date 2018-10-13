الشجاع فيكم يرضي كامل ناس اللمة

السلام عليكم

توحشت اللمة وانا فايت Gاريت لا سوري ونزلت طليت عليكم باش نسلم عليكم راكم وليتوا عايلة كبيرا واعضاء الله يبارك اللي خلاو اللمة واقفة على رجليها فوق الكابلات نتاع النت .

موضوعي



وباش ترضي كامل الناس لازم عليك تكون باندي كبير

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ضحكت قالوا : ماتحشمش :: :: بكيت فقالوا : كيفاش ما تبتسـمش

تبسمت فقالوا :عاجب عمرو :: :: كشرت فقالوا بان شرو

صكتت فقالوا مقطوع اللسان :: :: نطقت فقالوا : كثير الكلام

سمحت فقالوا : ضعيف جايح :: :: ولو كان جا ساجي كون انتقـم

بينت صحتي فقالوا حGار :: :: ولو كان يحكم شويا يرمينا في النار

كتبت ميضوع ورد فاللمة :: :: قالو ما تعرفش تكتب

ماكتبتش ووليت نشوف برك :: :: قالو هدا يطل ويروح مشحاح

تعلمت بلي كلما اردت :: :: ارضاء الناس عرفت بلي نتمرمد



ندير واش نحب ونمشي كيفاش نحب وناكل واش نحب طبعا في حدود الدين

والي ما عجبوش الحال حيطان اللمة واسعين ويخبط راسو في كاش موضوع