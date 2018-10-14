zagane
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السلام عليكم
البيع بالمرابحة ولا المحاربة الفاسليتي اكبر اكدوبة في الجزائر
الناس تحوس زعما على الحلال في الفاسيليتى وتهرب من الربا
دوخونا البنوك يقولو بنك اسلامي يسلفك 50 مليون تشري سيارة وترجع 70 مليون فوائد بعد 5 سنين
يسلفوك 100 مليون وترجع 140 مليون في 5 سنوات
تدفع 120 مليون مسبق ويسلفوك 50 مليون باش ترجع 70 مليون
الي عندو 120 مليون ويروح يدير هاد الفاسيليتي راه مريض وغبي
يروح للسوق احسن لو
يسموها فوائد وكي تسقسيهم يقولو ليك بالمرابحة
واش من مرابحة ياك رابح ماجار راح ولا لا
والسكن نتاع 800 مليون ب 1مليار ونصف
هادي ماشي فاسيليتي هادي الديفيسيليتي
ما كان لا البركة ولا البراكة
ويحسبو ليك عدد الاطفال باش يخلو ليك غير قيس لقمة العيش في الشهرية ههههه
البيع بالمرابحة ولا المحاربة الفاسليتي اكبر اكدوبة في الجزائر
الناس تحوس زعما على الحلال في الفاسيليتى وتهرب من الربا
دوخونا البنوك يقولو بنك اسلامي يسلفك 50 مليون تشري سيارة وترجع 70 مليون فوائد بعد 5 سنين
يسلفوك 100 مليون وترجع 140 مليون في 5 سنوات
تدفع 120 مليون مسبق ويسلفوك 50 مليون باش ترجع 70 مليون
الي عندو 120 مليون ويروح يدير هاد الفاسيليتي راه مريض وغبي
يروح للسوق احسن لو
يسموها فوائد وكي تسقسيهم يقولو ليك بالمرابحة
واش من مرابحة ياك رابح ماجار راح ولا لا
والسكن نتاع 800 مليون ب 1مليار ونصف
هادي ماشي فاسيليتي هادي الديفيسيليتي
ما كان لا البركة ولا البراكة
ويحسبو ليك عدد الاطفال باش يخلو ليك غير قيس لقمة العيش في الشهرية ههههه