السلام عليكم

البيع بالمرابحة ولا المحاربة الفاسليتي اكبر اكدوبة في الجزائر



الناس تحوس زعما على الحلال في الفاسيليتى وتهرب من الربا

دوخونا البنوك يقولو بنك اسلامي يسلفك 50 مليون تشري سيارة وترجع 70 مليون فوائد بعد 5 سنين

يسلفوك 100 مليون وترجع 140 مليون في 5 سنوات



تدفع 120 مليون مسبق ويسلفوك 50 مليون باش ترجع 70 مليون

الي عندو 120 مليون ويروح يدير هاد الفاسيليتي راه مريض وغبي

يروح للسوق احسن لو

يسموها فوائد وكي تسقسيهم يقولو ليك بالمرابحة

واش من مرابحة ياك رابح ماجار راح ولا لا



والسكن نتاع 800 مليون ب 1مليار ونصف

هادي ماشي فاسيليتي هادي الديفيسيليتي

ما كان لا البركة ولا البراكة

ويحسبو ليك عدد الاطفال باش يخلو ليك غير قيس لقمة العيش في الشهرية ههههه