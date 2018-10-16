كتابان لتعلم البرمجة بلغة الجافا

khaireddine
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السلام عليكم
كتابان تم تصميمهما للمبتدئين في البرمجة يجلبان العديد من العناصر التي تسمح بالحصول على المفاهيم العامة الأساسية في البرمجة ، والتي يتم توضيحها بشكل ملموس في لغة جافا.
الكتاب الاول Introduction_a_la_programmation_orientee_objet_en_Java
http://wirecellar.com/3OYc
الكتاب الثانيInitiation_a_la_programmation_en_Java
http://wirecellar.com/3Oy7
بعض التمارين
http://wirecellar.com/6Zu5
http://wirecellar.com/6Zsb
كتابان تم تصميمهما للمبتدئين في البرمجة يجلبان العديد من العناصر التي تسمح بالحصول على المفاهيم العامة الأساسية في البرمجة ، والتي يتم توضيحها بشكل ملموس في لغة جافا.
الكتاب الاول Introduction_a_la_programmation_orientee_objet_en_Java
http://wirecellar.com/3OYc
الكتاب الثانيInitiation_a_la_programmation_en_Java
http://wirecellar.com/3Oy7
بعض التمارين
http://wirecellar.com/6Zu5
http://wirecellar.com/6Zsb