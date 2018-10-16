كتابان لتعلم البرمجة بلغة الجافا

السلام عليكمكتابان تم تصميمهما للمبتدئين في البرمجة يجلبان العديد من العناصر التي تسمح بالحصول على المفاهيم العامة الأساسية في البرمجة ، والتي يتم توضيحها بشكل ملموس في لغة جافا.الكتاب الاول Introduction_a_la_programmation_orientee_objet_en_Javaالكتاب الثانيInitiation_a_la_programmation_en_Javaبعض التمارين