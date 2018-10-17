عرض بيع متوفر 500 دولار BTC /USDT مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
197 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,590
الإعجابات
592
النقاط
171
#1
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 197دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /

تقييم بيتكوين حسب منصات POLONEIX + BINANCE + BITTREX فقط



الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,092
الإعجابات
2,740
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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