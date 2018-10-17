كذب في فترة الخطوبة

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بحري غريق

:: عضو منتسِب ::
#1
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#1
السلام عليكم ناس اللمة
هناك واحد شاف وحدة عجباتو سقسا عليها و علي فميلتها تقنع بيها غرض الفكرة علي دارهم و مبعد دارو نهار وراحو شافو البنت قاعدين في سالون يتعرفو علي بعضاهم كل واحد يشكر في لاخر
تفاهمو و قبلوا السيد ولا يتلقا البنت يبين روحوا كريم و ناس ملاح و مثقف و البنت كل سؤال علي الكوزينة و شغل الدار تقول نعرف و نحط مواليك فوق راسي
تفوت اليمات و يتزوجو و مبعد يضهر الراجل فنيان و عايش علي ظهر بابه وهي تنوض عشرة و تعرف تقلي غير البيض و دايما مريضة
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صح كاين منها اخي

فالكلام شيء والتطبيق شيء آخر
هناك امور لاتظهر غالبا اثناء فترة الخطوبة
وستظهر بعد الزواج
يكتشف الزوج اشياء تتعلق بزوجته وتكتشف هي اشياء تتعلق بزوجها
ولاننسى تأثير عائلة الزوج في قلب موازين الحياة
مشاكل وأشخاص يتدخلون في حياة الزوجين يقلبونها رأسا على عقب
نحن بحاجة الى معالجة نفسانية قبل الزواج
وان صح التعبير التحضير النفسي مهم جدا قبل الزواج
ربما يجب ادراج شهادة اثبات الصحة النفسية والتحضير النفسي للزواج
مع التحاليل التي يطلبونها قبل الزواج
فحالات الطلاق التي نراها اليوم اغلبها يعود الى اسباب تافهة او عدم تفاهم الزوجين...الخ
تقبل مروري
 
السوفي حمة

السوفي حمة

:: عضو شرفي ::
#3
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#3
وعليكم السلام ...
كل الانواع موجودة مثلما ذكرت انت نموذجا عن الكذب فهناك الف نموذج عن حالات صدق ونجاح في الحياة الزوجية
للاسف نحن اصبحنا متشائمين لاقصى الحدود ولا نرى من الكأس الا نصفه الفارغ ...
اعرف انسانا من النوع الذي ذكرته انت لكن الله عز وجل ساق له انسانه جعلته يتغير ويصبح مجدا ومجتهدا في حياته لذا نصيحتي للشباب ان لا يسمع لكلام المتشائمين
 
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