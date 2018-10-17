السلام عليكم ناس اللمة

هناك واحد شاف وحدة عجباتو سقسا عليها و علي فميلتها تقنع بيها غرض الفكرة علي دارهم و مبعد دارو نهار وراحو شافو البنت قاعدين في سالون يتعرفو علي بعضاهم كل واحد يشكر في لاخر

تفاهمو و قبلوا السيد ولا يتلقا البنت يبين روحوا كريم و ناس ملاح و مثقف و البنت كل سؤال علي الكوزينة و شغل الدار تقول نعرف و نحط مواليك فوق راسي

تفوت اليمات و يتزوجو و مبعد يضهر الراجل فنيان و عايش علي ظهر بابه وهي تنوض عشرة و تعرف تقلي غير البيض و دايما مريضة

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