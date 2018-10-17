بحري غريق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أكتوبر 2018
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- 3
- محل الإقامة
- شرق
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ناس اللمة
هناك واحد شاف وحدة عجباتو سقسا عليها و علي فميلتها تقنع بيها غرض الفكرة علي دارهم و مبعد دارو نهار وراحو شافو البنت قاعدين في سالون يتعرفو علي بعضاهم كل واحد يشكر في لاخر
تفاهمو و قبلوا السيد ولا يتلقا البنت يبين روحوا كريم و ناس ملاح و مثقف و البنت كل سؤال علي الكوزينة و شغل الدار تقول نعرف و نحط مواليك فوق راسي
تفوت اليمات و يتزوجو و مبعد يضهر الراجل فنيان و عايش علي ظهر بابه وهي تنوض عشرة و تعرف تقلي غير البيض و دايما مريضة
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هناك واحد شاف وحدة عجباتو سقسا عليها و علي فميلتها تقنع بيها غرض الفكرة علي دارهم و مبعد دارو نهار وراحو شافو البنت قاعدين في سالون يتعرفو علي بعضاهم كل واحد يشكر في لاخر
تفاهمو و قبلوا السيد ولا يتلقا البنت يبين روحوا كريم و ناس ملاح و مثقف و البنت كل سؤال علي الكوزينة و شغل الدار تقول نعرف و نحط مواليك فوق راسي
تفوت اليمات و يتزوجو و مبعد يضهر الراجل فنيان و عايش علي ظهر بابه وهي تنوض عشرة و تعرف تقلي غير البيض و دايما مريضة
تعليقاتكم