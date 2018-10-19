choayb1987
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 4 ماي 2018
- المشاركات
- 941
- الإعجابات
- 737
- النقاط
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- محل الإقامة
- algerie
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 100دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 195دج (ثابت)
العمولة على الشاري *عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC*
تقييم بيتكوين حسب منصة BINANCE
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
بسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 100دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 195دج (ثابت)
العمولة على الشاري *عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC*
تقييم بيتكوين حسب منصة BINANCE
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
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