عرض بيع متوفر 100 دولار BTC /USDT مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
choayb1987
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
941
الإعجابات
737
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

متوفر مبلغ 100دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 195دج (ثابت)

العمولة على الشاري *عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC*

تقييم بيتكوين حسب منصة BINANCE


الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال​
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,096
الإعجابات
2,747
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم...جمعة مباركة

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
941
الإعجابات
737
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#3
قال 4algeria.com:
السلام عليكم...جمعة مباركة

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
إضغط للتوسيع...
عليكم السلام و جمعة مباركة ايها المدير
شكرا لك على الموافقة
 
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