نهاية شيء ما

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
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أنثى
#1
كان بيننا فرق
فرق يغير كل شيء
حين بحثت عن اتفه سبب للبقاء
حاولتم ايجاد اتفه سبب للرحيل

بعد ان فكرت في الامر قليلا
كان هناك كلام، تصرفات .....
غايتكم منها
جعلي اكرهكم
ثم ارحل
لكن للاسف
لا اكره احد

مع دلك
انا جيدة كثيرا
بل ممتازة في الوداع
مهما عنيتم لي
لن افرض نفسي عليكم

امممممممم
شكرا للصفعة
مجددا

الامر ومافيه
اني غبية، مغفلة وحمقاء
لا افهم التلميحات

احسست بدلك
لكن لشدة غبائي
اعتقدته وسواس اخر

انا حقا سيئة
بالاخص اتجاه نفسي
ساتعلم الثقة بنفسي جهة احساسي
او داك الوسواس اللعين
او ايا كان اسمه

ساتصرف بكل السوء
الذي اتقنه بامتياز
لكن هده المرة
ليس حيال نفسي
بل حيالكم

ليس لاني اريد دلك
بل انتم من اجبرني عليه
ليس لاني ارغب بالاذية
فقط لم تتركوا لي خيارا اخر

فكما ترون
اخبرتكم الاف المرات
ادا ازعجكم وجودي قربكم
عليكم قوله لي فحسب
انا ساتكفل بالباقي

لكن يبدو انكم تحبون الاذية
او تعتقدون انها افضل وسيلة
شكرا مجددا على مساعدتي
في اذية نفسي
لكن لم اطلبها منكم

سوداوية مختلة - المزاجية المتمردة -​
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الجنس
ذكر
#2
يتلذذ البعض بأذية الآخر في أتفه فرصة وبأتفه سبب لعله شعور يريحهم ويشفي غليل الحقد او الغيرة او مهما كان الطبع الدفين فيهم على كل حال هي فرصة للتعرف على حقيقتهم التي تأنس وحشتنا أثناء رحيلهم.
يعطيك الصحة.
 
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