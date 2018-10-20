شكر وعرفان

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد و أبو داود وابن حبان والطيالسي عن أبي هريرة مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهو حديث صحيح صححه الألباني .
منذ اعلاننا عن حملة تصميم الأوسمة
لم تبخل علينا اخواتنا المصممات وقمن بتصميم أوسمة المنتدى بكل ود وعطاء
أردنا شكركن
فأنتن محبات اللمة الأصيلات بارك الله فيكن.
@سكون الفجر
@yaso ياسمين
@لؤلؤة قسنطينة
اللمة تفتخر بكن
وتهديكن هذا الوسام
كما لاننسى شكر الفريق القائم على تركيب الأوسمة
Fethi.dz@
@4algeria.com
دمتم بخير
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد و أبو داود وابن حبان والطيالسي عن أبي هريرة مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهو حديث صحيح صححه الألباني .
منذ اعلاننا عن حملة تصميم الأوسمة
لم تبخل علينا اخواتنا المصممات وقمن بتصميم أوسمة المنتدى بكل ود وعطاء
أردنا شكركن
فأنتن محبات اللمة الأصيلات بارك الله فيكن.
@سكون الفجر
@yaso ياسمين
@لؤلؤة قسنطينة
اللمة تفتخر بكن
وتهديكن هذا الوسام
كما لاننسى شكر الفريق القائم على تركيب الأوسمة
Fethi.dz@
@4algeria.com
دمتم بخير