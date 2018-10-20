شكر وعرفان

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,657
الإعجابات
62,621
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد و أبو داود وابن حبان والطيالسي عن أبي هريرة مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهو حديث صحيح صححه الألباني .

منذ اعلاننا عن حملة تصميم الأوسمة
لم تبخل علينا اخواتنا المصممات وقمن بتصميم أوسمة المنتدى بكل ود وعطاء
أردنا شكركن
فأنتن محبات اللمة الأصيلات بارك الله فيكن.

@سكون الفجر
@yaso ياسمين
@لؤلؤة قسنطينة

اللمة تفتخر بكن
وتهديكن هذا الوسام



كما لاننسى شكر الفريق القائم على تركيب الأوسمة


Fethi.dz@
@4algeria.com

دمتم بخير
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,514
الإعجابات
2,742
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

كل الشكر والعرفان والامتنان والتقدير لكل من ساهم وقدم وبذل وتعب من اجل تصميم واعادة اعتماد نظام الاوسمة.

فبارك الله فيكم وكل التوفيق والنجاح لكم.


*ملاحظة: سيتم اخي @4algeria.com عملية تركيب كافة الاوسمة خلال الايام القادمة بعد الجهد الذي بذل من الجميع من اجل تجميع، اعادة تصميم، فرز وتصنيف الاوسمة.
 
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