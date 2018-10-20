هجران



ساعديني كي أنساك واحزمي أمتعتك من قلبي جيدا

وسلمي عليَ من خلف نافذتي ...وقفي بعيدا

تمهلي أرجوك

تعرفي جيدا وأنا أعرف جيدا

أنك هنا سكنتي منذ آلاف السنين

وتمردت على قلبي وبراحة يدك عجنت قدري الدفين

عندما تمري بجانب بيتي الذي كان بيتك يوما سلمي

وقولي لعتبته أنك عائدة وسامحي

لم أنسك ولن أنساك بت أنت كل يومياتي

أبكل هدوء هجرت ...

بكل برود غبت ...

قاسية أنت وجادة لكنك في النهاية ...حبيبتي أنت

لا أستطيع أن أعاتبك فشفتاي تخوناني في حضرتك

ولا أن أصبح مجردا من العواطف في دقائق مثلك

أنا رجل حال بينه وبين كرامته حبك

فصرت كصعلوك متسكع في شوارع قراراتك

وكسكير لا يستفيق الا على أهداب عينيك

ولص يترقب غفوتك ليسرق قبلة من شفتيك

فقدت كرامتي الهزيلة بين ذراعيك

وبعت أوراقي الرابحة عند أعتاب إبتساماتك

وخسرت كل صفقات عودتها أمام صفقة رضاك..

إذا هجرت المرة القادمة اهجري بلطف ...لأنني أعشقك