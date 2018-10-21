تكريم شيفات اللمة الجزائرية

بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير ..

يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية ومشرفات منتدى المطبخ

أن نقدم لكن إهداء متواضع لأخواتنا شيفات اللمة القديمات

اللواتي تميزن بحضورهن الراقي والجذاب ووصفاتهن وأطباقهن الجميلة واللذيذة

كنّ شموع منتدانا الغالي أنرن صفحات المنتدى بنورهن الآخـّاذ ..

ومشاركاتهن القيمة والرائعة ..

حضورهن أضاء جميع أرجاء المنتدى و خاصة أقسام الطبخ.. سعدت وإفتخرت اللمة بأمثالكن ،، تمنّت بقائكن

لكن لكلّ ظروفه فكمآ أنرتنّ اللمة الله ينر أيامكن

عبارات الشكر تآهت أمام كرمكنّ هنآ .. نجول بين عبارات الشكر وكلمات الإمتنان ..

نحاول جاهدين أن نعبر بكلمات تليق بكنّ يا مبدعات

ولكن دائماً هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند كتابتها .

بعدد النجوم في السماء بعدد قطرات الندى على الزهور الفواحة نشكر ...











قائمة شيفات اللمة الجديدات :

تقبلنّ منآ هذآ الوسام تعبيرا وتقديرا وشكرآ لما قدمتنّ لهذآ المنتدى





عقبال عضواتنا الجديدات ينشطن في منتديات الطبخ

بمواضيع حصرية كثيرة

حتى يتوجن مع

شيفات اللمة الجزائرية

وتذكري أختي أن كل وصفة تضعينها في المنتدى هي

صدقة جارية في ميزان حسناتك

تحيات ادارة المنتدى