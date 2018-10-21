تكريم شيفات اللمة الجزائرية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- النقاط
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير ..
يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية ومشرفات منتدى المطبخ
أن نقدم لكن إهداء متواضع لأخواتنا شيفات اللمة القديمات
اللواتي تميزن بحضورهن الراقي والجذاب ووصفاتهن وأطباقهن الجميلة واللذيذة
كنّ شموع منتدانا الغالي أنرن صفحات المنتدى بنورهن الآخـّاذ ..
ومشاركاتهن القيمة والرائعة ..
حضورهن أضاء جميع أرجاء المنتدى و خاصة أقسام الطبخ.. سعدت وإفتخرت اللمة بأمثالكن ،، تمنّت بقائكن
لكن لكلّ ظروفه فكمآ أنرتنّ اللمة الله ينر أيامكن
عبارات الشكر تآهت أمام كرمكنّ هنآ .. نجول بين عبارات الشكر وكلمات الإمتنان ..
نحاول جاهدين أن نعبر بكلمات تليق بكنّ يا مبدعات
ولكن دائماً هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند كتابتها .
بعدد النجوم في السماء بعدد قطرات الندى على الزهور الفواحة نشكر ...
نور الحبوبة
somo_81
ام ايناس
M!ss D!or
oumniati
ام ايناس وفاروق
oumsif
tasnim55
بنت الجسور المعلقة
ألاء الرحمـــن
faroudjase
MIMICHA1977
nawal1980
أم أنس الموحّدة
lina11
faloussa
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ام فيروزا
انريس
nour el hanna
أم رزق الله
om mimi.mili
Oum Loukmane
أم منيــــــر
ام سراج الدين وملك
rose09000
أم عثمان
جهان 27
¬Đỉaмơŋđ ✿
@R@ZIK
ام سراج وملاك
خيرة جانت
ام زين الدين
بنت ال25
قائمة شيفات اللمة الجديدات :
@سكون الفجر
@أشــواق 19
@ضآحكة مستبشرة
Soumia hadj mohammed@
@Djaouida
@Queen Fati
@الورد الأحمر
@بنقابي افتخر
@الحلم الوردي
@ضيوف وسـنغادر
@قطر الندىdz
@MAROUA HAIBER
@بثيــــنة 19
@yaso ياسمين
@لاريمان
@ام تسنيم واحلام
@sanaya
تقبلنّ منآ هذآ الوسام تعبيرا وتقديرا وشكرآ لما قدمتنّ لهذآ المنتدى
عقبال عضواتنا الجديدات ينشطن في منتديات الطبخ بمواضيع حصرية كثيرة حتى يتوجن مع شيفات اللمة الجزائرية وتذكري أختي أن كل وصفة تضعينها في المنتدى هي صدقة جارية في ميزان حسناتك
تحيات ادارة المنتدى