الى كل امرأة مسلمة

أمة الوهاب شميسة





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أخواتي الفضليات



أتيتكم اليوم بموضوع مفيد وماتع في نفس الوقت ...



كوني ثابتـة كحروف الهجاء

إلى كل إمرأة مسلمـة .. كوني كالأحرف الأبجديـة

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{ أ }

أختـاً .. أمـاً .. إبنـة مؤمنـة بالله



{ ب }

باباً مفتوحاً دوماً للمحتاجين .. بـارة بوالديكِ وأرحامكِ



{ ت }

تائبـة إلى الله متوكلـة عليـه دوماً



{ ث }

ثمرة نافعـة ومفيدة لأسرتكِ ولمجتمعكِ





{ ج }

جامعـة لآداب الإسلام وتعاليمـه .. جديـرة بإحتـرام الآخريـن



{ ح }

حافظـة لكتاب الله وسنـة رسولـه وعترته وعاملـة بهما .. حكيمـة بأفعالكِ



{ خ }

خليلـة للمؤمنات .. خصماً شديداً أمام الأعداء .. خيـرة بالأجر والثواب



{ د }

داعيـة لسبيل الله بالحكمـة والموعظـة الحسنـة .. دمثـة الخـُلق



{ ذ }

ذكرىَ طيبـة عند الجميع .. ذكيـة بكل فعل وصنيع



{ ر }

رافضـة لمعصيـة الله وسنـة رسولـه وعترته .. راجيـة عفوه وغفرانـه .. راضيـة بقضائـه



{ ز }

زاهـدة متاع الدنيـا .. زائـرة لمجالس الخير .. زائـرة للأرحام والمرضىَ



{ س }

ساجدة لله مسبحـة بحمده شاكرة لنعمـه دوماً​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأخواتي الفضلياتأتيتكم اليوم بموضوع مفيد وماتع في نفس الوقت ...

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{ ش }



شجرة شامخـة تعطى بسخاء كل ما هو مفيد ونافع





صامدة فى وجـه أعداء الإسلام .. صابـرة أمام الظروف الصعبـة





ضوءاً مُشعاً ينير الدرب لأسرتكِ وللمسلمات والمسلمين





{ ط }



طالبـة العلم النافع .. طامعـة بالمزيد .. طاهـرة القلب





ظانـة بالمؤمنين الخير دوماً .. وظِل لمن يهمكِ أمرهم







عالمـة بأمور دينك وعاملـة بها .. عزيزة النفس التي كرمها الله





{ غ }



غريبـة فى الحياة وكإنكِ عابرة سبيل .. غيورة على دينكِ







{ ف }



فاهمـة وفاضلـة لتحمي إسلامكِ وكرامتكِ وعفتكِ وأسرتكِ





{ ق }



قادرة على فعل الخير .. قاتلـة للشر .. وقنديل منير بالليالي الحالكـة لأسرتكِ​

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