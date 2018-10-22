إخلع حذاءك عند الزيارة



لمن يدخل البيوت بحذائه ويظن أنها عادة حضارية متقدمة

بينما هي تدمر الصحة .. وليس لها علاقة برقي الشخص ونظافته ..



اخلع نعليك .. عادات الدمشقين واليابانين والأتراك .. هي الأفضل ..



عادة خلع الحذاء ووضعه على رف جانبي

قبل دخول البيت وتخصيص حذاء خفيف



اليوم ..

يكتشف علماء البكتريا أن خلع الحذاء

عند باب المنزل قبل الدخول يجنب سكان

المنزل عدد من الجراثيم يصل إلى 420 نوع

فوفقا لدراسة أجراها تشارلز جيربا الأخصائي في علم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا

تبين أن الناقل الأساسي للجراثيم المسببة

للالتهابات في الأمعاء والمجاري البولية

و الفشل الكلوي ،، هو الحذاء ..

ويأتي تلوث أسفل الأحذية من الشوارع ..

والمشي فوق مخلفات الطيور ..

ودخول المراحيض العامة والخاصة ..

والمشي قرب مجاري الصرف الصحي

في الشتاء وكذلك أرضيات المشافي ..

وأكدت الباحثة النمساوية داغمار شودر

من موقع فوكوس أن الأحذية هي الأكثر

خطورة في نقل البكتيريا الدقيقة ..

ووجهت توصية بسيطة لتفادي هذه البكتيريا

وهي عدم دخول غرفة المعيشة والطعام

بأحذيتنا .. والأفضل هو خلع الحذاء عند

عتبة المنزل خاصة إذا كان بالمنزل أطفال ..



《 فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 》



الآية التي خاطب بها رب العالمين نبيه موسى لعلها المفتاح ..



رائعه ومفيدة رجاء اخلعوا أحذيتكم

قبل دخول المنازل ..



حفظنا الله جميعا وأبعد عنا كل الأمراض