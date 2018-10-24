استفسار ومساعدة

أم ادريس09
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 أكتوبر 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
بان الله تعالى سأقدم على فتح بيتزيريا
هل يلزمني شهادة تاهلية ؟
ام بطاقة حرفي
وفي حالة لزوم الشهادة التأهيلية هل استطيع اجراء اختبار في الغرفة التجارية ؟؟ ام كيف يمكنني الحصول عليها ؟
الرجاء المساعدة
والله ولي التوفيق
حياكم الله
بان الله تعالى سأقدم على فتح بيتزيريا
هل يلزمني شهادة تاهلية ؟
ام بطاقة حرفي
وفي حالة لزوم الشهادة التأهيلية هل استطيع اجراء اختبار في الغرفة التجارية ؟؟ ام كيف يمكنني الحصول عليها ؟
الرجاء المساعدة
والله ولي التوفيق