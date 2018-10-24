استفسار ومساعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حياكم الله



بان الله تعالى سأقدم على فتح بيتزيريا



هل يلزمني شهادة تاهلية ؟

ام بطاقة حرفي

وفي حالة لزوم الشهادة التأهيلية هل استطيع اجراء اختبار في الغرفة التجارية ؟؟ ام كيف يمكنني الحصول عليها ؟

الرجاء المساعدة

والله ولي التوفيق