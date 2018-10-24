استفسار ومساعدة

أم ادريس09

أم ادريس09

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
18 أكتوبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
1
النقاط
2
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله

بان الله تعالى سأقدم على فتح بيتزيريا

هل يلزمني شهادة تاهلية ؟
ام بطاقة حرفي
وفي حالة لزوم الشهادة التأهيلية هل استطيع اجراء اختبار في الغرفة التجارية ؟؟ ام كيف يمكنني الحصول عليها ؟
الرجاء المساعدة
والله ولي التوفيق
 
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