عودة الى هذا الصرح الجميل

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,893
الإعجابات
2,409
النقاط
2,141
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
الحمد لله قبل مدة اصبت بمرض رهيب وبفضل دعواتكم تعافيت
وهاانا اعود الى عائلتي ومنزلي اللماوي
كنت امر على مواضيعكم واقرها وارى اخبار كل شخص ولقد كنت اكتفي بالقراءة فحسب لسوء حالتي
وهاانا معكم فها من مرحب؟؟؟
 
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