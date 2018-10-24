عودة الى هذا الصرح الجميل

فتى من الغد
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
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- العمر
- 18
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
الحمد لله قبل مدة اصبت بمرض رهيب وبفضل دعواتكم تعافيت
وهاانا اعود الى عائلتي ومنزلي اللماوي
كنت امر على مواضيعكم واقرها وارى اخبار كل شخص ولقد كنت اكتفي بالقراءة فحسب لسوء حالتي
وهاانا معكم فها من مرحب؟؟؟
الحمد لله قبل مدة اصبت بمرض رهيب وبفضل دعواتكم تعافيت
وهاانا اعود الى عائلتي ومنزلي اللماوي
كنت امر على مواضيعكم واقرها وارى اخبار كل شخص ولقد كنت اكتفي بالقراءة فحسب لسوء حالتي
وهاانا معكم فها من مرحب؟؟؟