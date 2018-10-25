وقالو عني عانس

وحدتي علمتني أن أقف في الشرفات

أحلم بيوم أخرج فيه للطرقات

أحتضن الحياة و أصنع أحلى الذكريات

ويكون لي رفيق مثل كل البنات

فمن هم في مثل سني قد صاروا أمهات

غيرتي علمتني أن أراقب الأخريات

هاذي تشكي و أخرى تروي أحلى المغامرات

و يوما إنتابتني لحضة غضب وأنا أنصت وأنصت

تغربت عن نفسي

وإنفصلت عن ذاتي

و تمردت أفكاىي

وصرت عدوة من حولي

لا أحد يكلمني فالغضب يصاحبني

و كأن أحبابي مسؤولون عمابي

وحدتي علمتني أن أقف في الشرفات

أحلم بيوم أخرج فيه للطرقات

أحس الأيام تجري تسرق مني سنيني

هدي يا عمري هدي أخشى من المشيب

يا ترى أين خطابي ومن سيدق بابي

ضاق صدري ضاع فكري

قلبي مل الإنتظار

سن يأسي قريب و أنا أنتظر حبيب

وأحلم بأسرة طفل- بنية

أضمهم اوبخهم ننتظر والدهم

لا أحد يكلمني فالغضب يحاصرني

تمردت و مضيت أعاند القدر

تبرجت تأنقت وخرجت أتمختر

أمشي ببطىء فلعلي بحضي أتعثر

في القلب دفىء غريب

فهو ينتظر حبيب

خوف وقلق يحاصرني

هاهوذاشخص يقترب

و فجأة دنا مني

ترك قلبي مضطرب

دفىء أنفاسه داعبني و أشعل فيا حريق

همس رقيق سرقني من أرض الواقع للخيال

و كأن قلبي كان ينتظر

همسه ثم ينفجر

فتراقصت خطواتي أتوهم الهمسات

احلم باللقاءات سأعانق الحياة

سأستدير لأرى حلمي

أهو حقا يتبعني

ألا تعلم يا غريب أني يتيمة الحب أنتظر

قد تسليت يا غريب بقلبي المنكسر

و تلاشت أحلامي و آستمرت أحزاني

من زلزل كياني يغازل ثاني

و عدت للمنزل ألملم خيبتي

فاليوم قد ضيعت هيبتي

بقلمي