شهيد المحراب عمار شداد

حمل جثامنه ليوارى الثرى،،،الى مثواه الاخير،،،حملناه مهللين مكبرين نحسبه عند الله شهيدا،،،ولانزكي على الله احد...امتزجت زغاريد النساء مع تلك النظرات الحزينة على الوجوه المليئة بالدموع، وحتى السماء كانت حزينة....ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولكن انا لله وانا اليه راجعون ولانقول الا مايرضيك ربنا،،، تباركت وتعاليت...

شهيد المحراب (الحاج عمار شداد):فارقناك الى الابد،،،فارقناك ومالفراق الا حزن جميل...

سيفتقدك الجار واهل الدار،،، سيفتقدك الكبير والصغير،،،سيفتقدك القريب والبعيد،،،سيفتقدك العدو والصديق

عرفناك بقوة ايمانك وطيبة قلبك وسماحتك وعفوك ووفائك واحسانك و حسن خلقك وانسانيتك...

سنفتقدك ابا واخا وصديقا ومعلما وناصحا ومصلحا ومرشدا ،،،سيشهد التاريخ انك كنت بيننا،،،

رباه ،،،رباه انه عبدك وابن عبدك وابن امتك مؤمن بك وبملائكتك وكتبك وبرسلك وقضائك وقدرك حامل لكتابك داع لتوحيدك....

مات غدرا داعيا لعبادتك،،، الله اكبر،،،الله اكبر،،، ان قومو للصلاة ولاتدعو مع الله الآها آخر وافلحو انه يحب المفلحين ولاتفسدو في الارض انه لايحب المفسدين،،،، فكان اول من استجاب لندائه قاتله،،،غدر به،،،بل حتى انه لم يتركه ليكمل ندائه،،، قتله وهو رافع للآذان....

فيارب نسألك بعظيم قدرتك وبواسع رحمتك وبكل اسم سميت به نفسك،،، أن لاتجعل له غير الجنة سكنا،،،وأن باعد بينه وبين النار كما باعدت بين السموات والارض،،، اللهم اغفر له وتب عليه واعفو عنه وضاعف له حسناته وآنس وحشته ونور قبره واجعله روضة من رياض الجنة ولاتجعله حفرة من حفر النار واحتسبه من الشهداء والصالحين والصديقين والابرار وارزقه جنات الفردوس نزلا،،،،، ياسميع يامجيب، ياغفور يارحيم ياعفو ياكريم، يا ذا الجلال والاكرام، ياارحم الراحمين يارب العالمين،، و أن صل اللهم وسلم وبارك على رسولك الكريم وعلى آله وصبحه اجمعين وعلى من اتبعه الى يوم الدين...

آميييين يارب العالمين❤