و الحياة تستمر

M

mohammed tlm

:: الأمين المالي ::
وسيط معتمد
#1
إنضم
10 سبتمبر 2015
المشاركات
11
الإعجابات
26
النقاط
3
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
#1
مدونتي الهادئة هي هذه
و الحياة تستمر... فلا تفشل ... وكن قويا
و أفتتحها بــ

مهما تمشي مستقيما ... ستجد من ينتقد ظلك المائل

BnmQc68IEAEINwo.jpg

انكساء الملعقة داخل الكوب ... مشكل في نظرك و ليس الكأس
انكسار الشعاع خلل فيك ... ليس كـــــــــــل ما يقال حقيقة
انت واصل طريقك ... و الغير لهم حق النقد
معلومات-عن-انكسار-الضوء.jpg

أنا مسؤول عما اقول و لست مسؤول عما تفهم​
 
M

mohammed tlm

:: الأمين المالي ::
وسيط معتمد
#2
إنضم
10 سبتمبر 2015
المشاركات
11
الإعجابات
26
النقاط
3
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
#2
في بعض الاحيان يكون كل شيء على ما يرام
و انت في طريقك قد يحدث ما لم تتوقعه من عراقيل و مشاكل...
المهم في هذه اللحظات ان تعرف كيف تلك المشاكل الى فرص
معلومات-عن-انكسار-jpg.jpg
 
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