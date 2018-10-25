mohammed tlm
:: الأمين المالي ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 10 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 11
- الإعجابات
- 26
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
مدونتي الهادئة هي هذه
و الحياة تستمر... فلا تفشل ... وكن قويا
و أفتتحها بــ
مهما تمشي مستقيما ... ستجد من ينتقد ظلك المائل
انكساء الملعقة داخل الكوب ... مشكل في نظرك و ليس الكأس
انكسار الشعاع خلل فيك ... ليس كـــــــــــل ما يقال حقيقة
انت واصل طريقك ... و الغير لهم حق النقد
أنا مسؤول عما اقول و لست مسؤول عما تفهم
و الحياة تستمر... فلا تفشل ... وكن قويا
و أفتتحها بــ
مهما تمشي مستقيما ... ستجد من ينتقد ظلك المائل
انكساء الملعقة داخل الكوب ... مشكل في نظرك و ليس الكأس
انكسار الشعاع خلل فيك ... ليس كـــــــــــل ما يقال حقيقة
انت واصل طريقك ... و الغير لهم حق النقد
أنا مسؤول عما اقول و لست مسؤول عما تفهم