باركولي شريت موتار جديد 2017-2018

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,592
الإعجابات
12,679
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#1
هههه
سلام عليكم
كيف حالكم توحشتكم تولموند من القنت للقنت اونجنيغال سونزوبليي مالك المسكر @Skor m@k :geek: الي يحب الفرنسية المعربة هه صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
عذروني كنت ننشر بلا مانرد على تعليقاتكم وكاين تان الاخ @البحر الهادي نتمنى تكون بخير (y):)شفت منشور ليك بلي راك سي با صا صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
والاخ حليم @حلم كبير شفى عليها مليح الخلعة تع أترككم ماخلوفالك بيانتو او بليو تاغ:cool: ، اتون اتون تي فا فواغ صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
الاخت الجديد معنا @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf مانيش طالقاتك حتى تفهمييمي فالحيط تع الصال دوبان:unsure: كفاه داير يعني هديك الفاساد لي فيها الدوش واش كاين من برا ؟
صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته :rolleyes:
ياك البرمي وماعنديش :rolleyes:
المهم كيما قال عثمان عليوات ربي يبارك فيه ، : اكدلي على الموتور ههه ;)
الموتور هدا راه ريزارفي بوغ القراية برك ههه ماكان ني كروسة ني جد ماليهم
LIVRE / L ARCHITECTURE ET L URBANISME AU MAGHREB AUX -XIX XX SIECLE CAS D ALGER

مهم جماعة الادارة مكان علاه تحولولي الموضوع لقسم النكت والطرائف والله راني سيريوز انا جيت نطمن ونفرغ اشتياقي لاهلي الدوزيام
راه مارات كي نكون فالدار والا قعدة ييكونو كل الاوجه جدية وتحوس على صاحب الجريمة انا بلعاني نضحك مالقري والله خاطيني ساعتها ارواح انتا وقنعهم بلي مش سمية اللي دارت الجريمة هههه جيسبيغ كو فو زافي كومبغي لو بخينسيب دو مون سوجي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top