باركولي شريت موتار جديد 2017-2018

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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هههه
سلام عليكم
كيف حالكم توحشتكم تولموند من القنت للقنت اونجنيغال سونزوبليي مالك المسكر @Skor m@k الي يحب الفرنسية المعربة هه صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
عذروني كنت ننشر بلا مانرد على تعليقاتكم وكاين تان الاخ @البحر الهادي نتمنى تكون بخير شفت منشور ليك بلي راك سي با صا صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
والاخ حليم @حلم كبير شفى عليها مليح الخلعة تع أترككم ماخلوفالك بيانتو او بليو تاغ ، اتون اتون تي فا فواغ صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
الاخت الجديد معنا @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf مانيش طالقاتك حتى تفهمييمي فالحيط تع الصال دوبان كفاه داير يعني هديك الفاساد لي فيها الدوش واش كاين من برا ؟
صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
ياك البرمي وماعنديش
المهم كيما قال عثمان عليوات ربي يبارك فيه ، : اكدلي على الموتور ههه
الموتور هدا راه ريزارفي بوغ القراية برك ههه ماكان ني كروسة ني جد ماليهم
مهم جماعة الادارة مكان علاه تحولولي الموضوع لقسم النكت والطرائف والله راني سيريوز انا جيت نطمن ونفرغ اشتياقي لاهلي الدوزيام
راه مارات كي نكون فالدار والا قعدة ييكونو كل الاوجه جدية وتحوس على صاحب الجريمة انا بلعاني نضحك مالقري والله خاطيني ساعتها ارواح انتا وقنعهم بلي مش سمية اللي دارت الجريمة هههه جيسبيغ كو فو زافي كومبغي لو بخينسيب دو مون سوجي
سلام عليكم
كيف حالكم توحشتكم تولموند من القنت للقنت اونجنيغال سونزوبليي مالك المسكر @Skor m@k الي يحب الفرنسية المعربة هه صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
عذروني كنت ننشر بلا مانرد على تعليقاتكم وكاين تان الاخ @البحر الهادي نتمنى تكون بخير شفت منشور ليك بلي راك سي با صا صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
والاخ حليم @حلم كبير شفى عليها مليح الخلعة تع أترككم ماخلوفالك بيانتو او بليو تاغ ، اتون اتون تي فا فواغ صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
الاخت الجديد معنا @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf مانيش طالقاتك حتى تفهمييمي فالحيط تع الصال دوبان كفاه داير يعني هديك الفاساد لي فيها الدوش واش كاين من برا ؟
صبرو ما تقلقوش على الموتور تع اللوطو لي شريته
ياك البرمي وماعنديش
المهم كيما قال عثمان عليوات ربي يبارك فيه ، : اكدلي على الموتور ههه
الموتور هدا راه ريزارفي بوغ القراية برك ههه ماكان ني كروسة ني جد ماليهم
LIVRE / L ARCHITECTURE ET L URBANISME AU MAGHREB AUX -XIX XX SIECLE CAS D ALGER
مهم جماعة الادارة مكان علاه تحولولي الموضوع لقسم النكت والطرائف والله راني سيريوز انا جيت نطمن ونفرغ اشتياقي لاهلي الدوزيام
راه مارات كي نكون فالدار والا قعدة ييكونو كل الاوجه جدية وتحوس على صاحب الجريمة انا بلعاني نضحك مالقري والله خاطيني ساعتها ارواح انتا وقنعهم بلي مش سمية اللي دارت الجريمة هههه جيسبيغ كو فو زافي كومبغي لو بخينسيب دو مون سوجي