السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



كيفية صلاة الاستخارة:

صلاة الاستخارة تقريبا كأي صلاة عادية لله تعالى، فقط تختلف في بعض التفاصيل وطبعا بنية صلاة الاستخارة ومراحلها كالتالي:



1- الوضوء



2- نية صلاة الاستخار:

بمعنى أن تنوي أنك مقبل على صلاة الاستخارة قبل الشروع فيها



3- صلاة ركعتين:

تقوم بالصلاة ركعتين، الركعة الاولى بالفاتحة وسورة الكافرون (قل يا أيها الكافرون)، والركعة الثانية بالفاتحة وصرة الإخلاص (قل هو الله أحد)

تقوم بانهاء الصلاة والتسليم بشكل عادي



4- الصلاة الإبراهيمية:

بعد الغنتهاء من الصلاة تقوم بالصلاة الإبراهيمية، وهي أن ترفع يديك إلى الأعلى بكل خشوع وأنت جالس بعد أن أنهيت صلاتك وتقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ‘إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"



5- دعاء الاستخارة:

هنا تردد صلاة الاستخارة، لكن لا تنسى أنك وسط الدعاء ستطلب ما تريد

الدعاء هو كالآتي:

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، و أسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر ولا أقدر ، و تعلم ولا أعلم ، و أنت علام الغيوب .اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) خير لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ،أو قال : عاجل أمري و آجله ، فاقدره لي و يسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلمأن هذا الأمر (تسمي الأمر ) شر لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ،أو قال: في عاجل أمري و آجله ، فاصرفه عني و اصرفني عنه ، و اقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به .



6- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

بالصلاة الإبراهيمية كما في البداية يكون أفضل

مبروك لقد أنهيت صلاة الاستخارة، لقد وكلت أمرك لله القادر ولن يردك بإذنه تعالى، قم بما تريد القيام به والله مع الجميع



المصدر: تطبيق صلاة الاستخارة خطوة بخطوة



اسال الله التوفيق لي ولكم بما نحب فيما يحب ويرضى لنا

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه

