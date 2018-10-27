kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 523
- الإعجابات
- 303
- النقاط
- 23
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 50 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP
المبلغ يباع كاملا ب 9750 دج
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ (
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
متوفر 50 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP
المبلغ يباع كاملا ب 9750 دج
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ (
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
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