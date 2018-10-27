عرض بيع متوفر 50 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
50 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
ويب موني - WebMoney
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
523
الإعجابات
303
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 50 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP

المبلغ يباع كاملا ب 9750 دج
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ (
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,126
الإعجابات
2,797
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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