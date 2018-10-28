ليال عرب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
بالحديث عن ما هي مصادر الحصول على المعلومات وإرسالها ، يعدّ البريد الإلكتروني تقريباً أسرع وسائل التواصل بين الناس، وله الكثير من الفوائد والمميّزات التي تجعله مختلفاً عن غيره من وسائل إرسال المعلومات الأخرى
ويعتبر مزود الخدمة الياهو وإصداره الياهو عربي من أهم مزودي الخدمة ، ويقدم الياهو تسجيل دخول سلس وسريع في الآن ذاته حيث يمكن فتح إيميل بمنتهى السهولة .
يقدم ياهو العديد من المزايا والخدمات لمستخدميه، هي من إحدى الشّركات الأمريكيّة التي تقدّم المنتجات والخدمات الحاسوبيّة، حيث قدّمت هذه الشّركة محرّك البحث ياهو، الذي يشمل خدمات إخباريّة، ويوفّر بريداً إلكترونيّاً
وإليكم بعض الإحصاءات المهمة عن شركة الياهو :
وصل عدد موظّفيها في عام 2007 إلى 14300 شخص –
- وصلت قيمة الشّركة في البورصة إلى 36.7 مليار دولار عام 2008
ويعتبر مزود الخدمة الياهو وإصداره الياهو عربي من أهم مزودي الخدمة ، ويقدم الياهو تسجيل دخول سلس وسريع في الآن ذاته حيث يمكن فتح إيميل بمنتهى السهولة .
يقدم ياهو العديد من المزايا والخدمات لمستخدميه، هي من إحدى الشّركات الأمريكيّة التي تقدّم المنتجات والخدمات الحاسوبيّة، حيث قدّمت هذه الشّركة محرّك البحث ياهو، الذي يشمل خدمات إخباريّة، ويوفّر بريداً إلكترونيّاً
وإليكم بعض الإحصاءات المهمة عن شركة الياهو :
وصل عدد موظّفيها في عام 2007 إلى 14300 شخص –
- وصلت قيمة الشّركة في البورصة إلى 36.7 مليار دولار عام 2008