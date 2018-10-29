بطاطا فالكوشة

آية نور اليقين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جانفي 2017
- المشاركات
- 89
- الإعجابات
- 128
- النقاط
- 505
- محل الإقامة
- أرض الله
- الجنس
- أنثى
بطاطا دجاج فالكوشة ...ان شاء الله تعجبكم
تقطعي بطاطا وترحي بصلة صغيرة مهم متكتريش اونص حبة ومرات نستغنى عليها وتوضعي الدجاج وتضيفي عليهم زيت 3مغارف ومغرف صغيرة زبدة او سمن والملح وفلفل اسود وكمون كمية مليحة في زوج يحبو الكمون بطاطا والدجاج فلفل احمر وسكين الجبير والكركم قليل من زعفران اذا بغيتي تبنيها غاية زيدي لها حبة جامبو مفتة ورق رند 2 سنة ثوم او 2 وقليل من الماء نص كاس شاي ومرات مانضيفش ونضيف لها الماء من كون مزروبة فطياب وتخلطي الكل مليح ونضعهم في صنية الفرن وتغطيها بالغطاء اذ موجود او تغطيها بورق الخبز ونضيف عليه ورق الاليمينيوم وندخلها للفرن فالاول تكون نار قاوية ومن بعد نقص حتى يدخلها الطياب ومن تطهى مليح نحي الغطاء ونخليها تتحمر راح تتحممر بسرعه ماتديش وقت وقدميها برشه من معدنوس...
تقطعي بطاطا وترحي بصلة صغيرة مهم متكتريش اونص حبة ومرات نستغنى عليها وتوضعي الدجاج وتضيفي عليهم زيت 3مغارف ومغرف صغيرة زبدة او سمن والملح وفلفل اسود وكمون كمية مليحة في زوج يحبو الكمون بطاطا والدجاج فلفل احمر وسكين الجبير والكركم قليل من زعفران اذا بغيتي تبنيها غاية زيدي لها حبة جامبو مفتة ورق رند 2 سنة ثوم او 2 وقليل من الماء نص كاس شاي ومرات مانضيفش ونضيف لها الماء من كون مزروبة فطياب وتخلطي الكل مليح ونضعهم في صنية الفرن وتغطيها بالغطاء اذ موجود او تغطيها بورق الخبز ونضيف عليه ورق الاليمينيوم وندخلها للفرن فالاول تكون نار قاوية ومن بعد نقص حتى يدخلها الطياب ومن تطهى مليح نحي الغطاء ونخليها تتحمر راح تتحممر بسرعه ماتديش وقت وقدميها برشه من معدنوس...