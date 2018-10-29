بطاطا فالكوشة

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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#1
بطاطا دجاج فالكوشة ...ان شاء الله تعجبكم

تقطعي بطاطا وترحي بصلة صغيرة مهم متكتريش اونص حبة ومرات نستغنى عليها وتوضعي الدجاج وتضيفي عليهم زيت 3مغارف ومغرف صغيرة زبدة او سمن والملح وفلفل اسود وكمون كمية مليحة في زوج يحبو الكمون بطاطا والدجاج فلفل احمر وسكين الجبير والكركم قليل من زعفران اذا بغيتي تبنيها غاية زيدي لها حبة جامبو مفتة ورق رند 2 سنة ثوم او 2 وقليل من الماء نص كاس شاي ومرات مانضيفش ونضيف لها الماء من كون مزروبة فطياب وتخلطي الكل مليح ونضعهم في صنية الفرن وتغطيها بالغطاء اذ موجود او تغطيها بورق الخبز ونضيف عليه ورق الاليمينيوم وندخلها للفرن فالاول تكون نار قاوية ومن بعد نقص حتى يدخلها الطياب ومن تطهى مليح نحي الغطاء ونخليها تتحمر راح تتحممر بسرعه ماتديش وقت وقدميها برشه من معدنوس... FB_IMG_1540815132941.jpg FB_IMG_1540815139802.jpg
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
:love::love::love: الله يبارك وصفة شهية للغاية
تتكل وهي سخونة :whistle::whistle:روعة
تسلم الايادي اختي
مرحبا بيك معنا في مطبخنا اللماوي
 
آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
89
الإعجابات
128
النقاط
505
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#3
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
:love::love::love: الله يبارك وصفة شهية للغاية
تتكل وهي سخونة :whistle::whistle:روعة
تسلم الايادي اختي
مرحبا بيك معنا في مطبخنا اللماوي
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مشكورة حبيبتي الله يسلمك حبيبتي... شكراً لمرورك الرائع
 
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