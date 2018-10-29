يمكننا فعلها نحن البسطاء

( أرجو لكل من يريد أن ينشر موضوعي في أي مكان آخر أن ينشره لتعم الفائدة، ليكتب من منتدى اللمة في الاسفل فقط وبالتوفيق )



نحن جيل جاء في وقت صعب !!!

نحن جيل أتى بين هذا وذاك !!!

لسنا في جيل خوض المعارك كما كانو من قبل فننزع رؤوس كل من تطاول على الدين وأرضه وأهله ،ونهز الارض هزا بجيوشنا ويحكمنا قائد حرب لا يخاف الموت وسط المعارك وغيرته على دينه تتجاوز غيرتنا بسنوات ضوئية ...

ولا نحن من جيل الحل والربط من المسلمين ولنا القدرة على التخطيط والحل والربط حتى نُحني رؤوس كل من تسول له نفسه ليخرج عن نهج الدين...

نحن للأسف من هذا الجيل

جيل العولمة

جيل التكنولوجيا

جيل شهد كل أنواع التنكيل بالمسلمين وهو يشاهد مكتوف اليدين ...



لكن للأسف والحقيقة مرة ، ليس لنا القدرة على استخدام التكنولوجيا في الكلام بحرية والنيل من اعداء الدين ،فكل الدول الكبرى تملك مالا يملكه جيلنا العربي المسلم البسيط...

لذا إخوتي أخواتي

مهما حاولنا نحن البسطاء لا نملك سوى شيء واحد

لمن أراد إن يعرف ما هو فاليتابعني حتى النهاية



تابعو جيدا

اليهود يربون أولادهم على كره الاسلام والمسلمين ،اليهود يعِدون أولادهم بالقدس بعد عشر سنوات ،اليهود يستعدون لابادة الشعب الفلسطيني ،اليهود يسلحون أولادهم بالمعرفة

ونحن... يا عيني علينا نحن

نعلم أولادنا أن يقولو ميغسي ونشتري لهم آخر لعبة الكترونية ،نعلم أولادنا عاصمة امريكا وعاصمة المانيا

ونغني الهيبهوب ونضع ستيل الروك وغيرها ...

لنتوقف قليلا

نحن متفقين أننا كشعوب ضعيفة لا يمكننا فعل شيء ،فالحكام من بيدهم الحل والربط هذا مفروغ منه

لكن ألم يسأل أحد نفسه ،ماذا يمكنني فعله للأمة الاسلامية ؟؟؟

اصبرو معي قليلا تابعوني الى النهاية

لأحكي لكم هذه القصة التي تعرفونها كلكم ،عن الحجر الصغير الذي كان في السد وذات ليلة أخذ يبكي حاله أمام تلك الصخور الكبيرة التي كانت تسند السد ،وقرر في لحظة ضعف أن يتخلى عن مكانه ودوره لأنه بالنسبة له لا دور له ،وفعلا غادر مكانه وفي الصباح الباكر كانت كل المدينة قد جرفها سيل السد العظيم ،حينئذ نادى الحجر الصغير وقال لو كنت أعلم أهميتي ما تركت مكاني ولا غادرته ...

والعبرة أن

كل مسلم خلقه الله خلقه لسبب وليس عبثا حاشا وكلا لجلالة قدره وعظيم سلطانه ،الانسان خلق لسبب وبالاخص المسلم .

إذا المقصود من الحديث كله، أن نتأثر نعم وأكيد وندعو بقلوب خاشعة لما يحدث لإخوتنا المسلمين في العالم كله ونساعد بما نستطيع ،لكن إن لم نستطع فعل شيء

هل نترك كل شيء ونعيش مثل الغراب الذي ترك مشيته فنسيها وصار يمشي أعرجا

لا وكلا

فالنهتم بما أمامنا من مسلمين قبل أن يفوت الأوان

فالنهتم بإسلامنا

حكامنا آخر همومهم أن يتربى أولادنا جيدا آخر همهم أن تعود فلسطين للعرب والمسلمين

إذا فالنهتم بأنفسنا وبأولادنا لكي نصنع جيل قوي بدينه

يا أخي أنجب وربي صح على الطريقة الاسلامية هذا هو المطلوب منك

لا مطلوب منك تشارك في نقاشات عقيمة على النت ،ولا مطلوب منك تصنع قنبلة ذرية

اصنع فردا عربي مسلم

أخرج للمجتمع رجل او إمرأة ليسا فاقدا الهوية "عربي مسلم "

ليس مطلوب منك حفر الآبار ،وإن فعلت فزيادة الخير خيرين

لنعلم أولادنا الدين أولا ،وتاريخنا ثانيا ،لنعلم اولادنا أن القدس عاصمة فلسطين ،وأن فلسطين محتلة ولا وجود لدولة اسرائيل وإذا وجدت فهي وجدت على أنقاض دولة كاملة ومسقية بدماء شعب كامل ...

فالنهتم بأخلاقنا الاسلامية وننميها ونروج لها كما يروجون هم للأخلاق السيئة

لنحترم المرأة كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم

لنوقر كبيرنا ونرحم صغيرنا

لنرحم والدينا ونسعى لمرضاتهم

لندفن الضغائن والحقد والحسد والمؤامرات فيما بيننا

لنعش شعب مسلم بعيد كل البعد عن السياسات وعن المغريات

لنعش شعب مسلم في لبسه في مشيته في تعامله في تجارته في زراعته في مجاورته

عندما يرى أولادنا وأحفادنا تصرفاتنا سيتبعوننا تسلسليا

لنرسخ أخلاق الاسلام قبل ان تمحى من الذاكرة

قبل ان تختفي من المعاملات والشوارع

فوالله ثم والله إن الله لم يترك المسلمين حتى تركو دينهم وتبعو الدنيا

فالنحارب الجاهلية الجديدة ،ولنحارب الصليبية واليهودية التي ترقعت وأهدافها الاسلام والأخلاق

نحن في هذه الدنيا عابرو سبيل ،فالنزرع في الارض التي مررنا بها أفرادا صالحين يستفيد منهم الاسلام والمسلمين ..

لا تضع الحزن على الجرم وتبكي

إنهض افعل شيئا

وإن حاولت أن لا ترتكب معصية فهذه بادرة خير

طور من نفسك ،وأطور من نفسي

لنكون تلك الأكتاف التي يصعد عليها جيل جديد متزن غير فاقد الهوية