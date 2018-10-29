ضربك الريح؟ كيفاش تعرف ايدا grippe ولا rhume؟ وواش تدير فكل حالة ؟ تفضلوا معايا ♥

faith8
:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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أعزائي اللماوين والماويات ومرتادي قسم الصحة
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أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة..
علابالي طولت بزاف اسمحولي شغلتني الدراسة
راني رجعت و رايحة نحكيلكم على الواحد كي يضربو الريح كيفاه يعرف اذا grippe و لا rhume
باينة بلي هدا هو الوقت لي يبدا راسنا يسطر و النيف يسيل والسعلة ووو راكم تعرفو المشاكل الموسمية ..
ويبداو الأمهات بالخلطات تاع الزعتر و اللويزة والقارص والعسل وما جاورهم من الطب المنزلي التقليدي ..~
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المهم حطو ريسانكم تشوف معايا باه نديرو الفرق :
الزكام grippe : يعني الإصابة بفيروس الإنفلونزا .... نعرفوه بالحمى 39° والصداع ، والمريض يشكي يقول راني مدقدق يعني عندو courbatures تلقاه ملوي فالكوفيرطة يتقمرد ويترعد (frissons)... ومنين داك السعلة وكذلك احتقان فالانف...
النزلة rhume : اي نزلة البرد بسبب الانقلابات الجوية هنا المريض تلقاه عادي يمشي وحدو يقولك نيفي يسيل ولا مغلوق والعطيس وشوية راسو يوجع ، والحمى حاجة خفيفة ولا مكاش كامل...
✔ساهلة عرفنا الفرق...
لحقنا لبيت القصيد ،
حذاري تروحو للصيدلي وتقولو مدلي antibiotique لالا الله يستركم .. راه مشكل تاع antibio-résistance الله لا يبلي مومن
كاين اللي تلقاهم غير سعلة يضربو ال augmentin كارثة
وفأغلب الأحيان المريض يروح يشريه وحدو بدون استشارة حتى ..
المضادات الحيوية هادي تقتل البكتيريا يعني فالزكام ما تنفعش لأنو فيروس
ايه ... واش نشربوا مالا ؟
ساهلة ، اشرب الماء بزاف ، فيتامين c ولا التشينة (راه قريب وقتها )
واكيد حاجة تحبط الحمى antipyrétique w antalgique . مثلا باراسيتامول ولا اسبيجيك
ولازم الراحة لمرضى الزكام .
والعلاجاات المنزلية اللي ذكرتها سابقا ايدا ما نفعتش ماش رايحة تضر
صدقوني هادو يكفو وزيادة
نحكيلكم شوية تاني على التلقيح vaccin anti grippal
هادا يخدموه بفيروسات ميتة vaccin inactivité
- يمدوه للناس لي الجهاز المناعي تاعها ضعيف كيما الحوامل، المسنين، المصابين بداء السكري، ولا لي عندهم امراض تنفسية مزمنة ( bronchite chronique, asthme, sinusite chronique) وما شابه.... الناس الصحيحة والشباب الله يبارك غير مكلاه تدورو بيه خلو المناعة تخدم خدمتها تلقاو صحتكم ان شاء الله
يكون متوفر فالصيدليات في نهاية اكتوبر.
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نتمنى تكونو استفتدوا ،الهدف من موضوعي البسيط هو ايصال الفكرة لكافة الناس بهدف نشر الثقافة والممارسات السليمة.
دمتم بعافية!
وكيما موالفين ~ أتهلاو فصحتكم ^^
الصحة هي الصح ♥