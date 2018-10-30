ارجو المساعدة و شكرا

سجينة الذكريات

سجينة الذكريات

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
24 أكتوبر 2018
المشاركات
7
الإعجابات
3
النقاط
3
محل الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
انا متحصلة على شهادة ليسانس في اللغة الفرنسية و قالولي من المستحسن تزيدي ديري تكوين في الاعلام الالي و تتحصلي على الشهادة طبعا
كي رحت عندهم باه نسجل عطاوني ورقة فيها كافة المعلومات على الشهادة لي نتحصل عليها في نهاية التكوين على حسب المدة . فمدة التكوين تختلف من 6 ال 24 شهر
والشهادات هوما - دبلوم دولة تقني سامي BTS مدة التكوين 24 شهر
-دبلوم دولة تقني BT مدة التكوين 24 شهر
-دبلوم دولة عامل في الاعلام الالي CMP مدة التكوين 18 شهر
-دبلوم دولة CAP مدة التكوين 12 شهر
-شهادة دولة مدة التكوين 6 اشهر
-دبلوم دولة CMP مدة التكوين 18 شهر
علما ان محل اقامتي بعيد شوية على المعهد هادا . يعني من المستحسن انو مدة التكوين تكون قصيرة و ليس لدي اي معلومة حول هاذا المجال
ارجو ان تفيدوني اخوتي . واشي هو الدبلوم لي يساعدني و يقدر يعاوني ؟؟
 
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