النكت هي أسلوب من الأساليب الأدبية التي تقال لإثارة الضحكة والسرور في القلوب ، وهذا النوع من الأدب موجود في كل دولة وقطر حول العالم المختلف ، تصاغ كلماته حسب العادات والتقاليد والخلفيات الإجتماعية والثقافية .

إليكم فيما يلي نكت مضحكة

-صحفي أجنبي مارق جنب السجن المركزي بحمص سمع صريخ زلمي عمال يولول من الوجع آم سأل الحارس عباب الحبس الو شبو هادا عم يصرخ ؟ الو هادا مجرم إجا أمر أنو نعدمو على كرسي الكهربا الساعة عشرة حسب أوامر القيادة الو بس كرسي الكهربا بيموت بربع ثانية . الو الساعة عشرة إلا دقيقة إنقطعت الكهربا وهلق عما نعدمو عل الشمعة

-احول بيسوق بيسكليتا "دراجة " كان راح يصدم في عمود ... قال له واحد انتبه لا تصدم العامود قاله ما عليك بدخل من بينهم