نكت مضحكة

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ليال عرب

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
9 أكتوبر 2018
المشاركات
5
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
32
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
#1
النكت هي أسلوب من الأساليب الأدبية التي تقال لإثارة الضحكة والسرور في القلوب ، وهذا النوع من الأدب موجود في كل دولة وقطر حول العالم المختلف ، تصاغ كلماته حسب العادات والتقاليد والخلفيات الإجتماعية والثقافية .
إليكم فيما يلي نكت مضحكة
-صحفي أجنبي مارق جنب السجن المركزي بحمص سمع صريخ زلمي عمال يولول من الوجع آم سأل الحارس عباب الحبس الو شبو هادا عم يصرخ ؟ الو هادا مجرم إجا أمر أنو نعدمو على كرسي الكهربا الساعة عشرة حسب أوامر القيادة الو بس كرسي الكهربا بيموت بربع ثانية . الو الساعة عشرة إلا دقيقة إنقطعت الكهربا وهلق عما نعدمو عل الشمعة
-احول بيسوق بيسكليتا "دراجة " كان راح يصدم في عمود ... قال له واحد انتبه لا تصدم العامود قاله ما عليك بدخل من بينهم
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
1,669
الإعجابات
4,830
النقاط
71
محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
#2
قال ليال عرب:
-احول بيسوق بيسكليتا "دراجة " كان راح يصدم في عمود ... قال له واحد انتبه لا تصدم العامود قاله ما عليك بدخل من بينهم
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هههه .. الظاهر يشوف مزدوج
 
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