افرحو ليوم العرس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأول م اقريت الموضوع ظنيتها الأخت سكون هي لي راح تتزوج هههلكن لا بأس كي اليوم ان شاء الله نديرو موضوع مشابه للغالية سكون ^^أما اليوم نهنىء أخت الغالية ونقولولها ألف ألف ألف مبروكبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خيرربي يهنيها ويكملها بالخير ويرزقها الذرية الصالحة ياربشكر سمسومة على الخبر الرائع كروعتك