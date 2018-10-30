افرحو ليوم العرس

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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- سعيدة
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سلام عليكم لحباب
هيا اليوم ديرو خيمة فاللمة
رح نفرحو بالعرس تع اخت
الاخت @سكون الفجر
ربي يبارك ويتمم على خير
اوييها واليوم فرحة فلسطينية وفرحة بالجزائر
اويها منشان اخت الغوالي نحنا بنفرح
اويها وبيت اللمة بيهنيها
اويها تستهالي كل خير وعقبى لسكنونتي الحلوة
له له له لي يليييي
هيا اليوم ديرو خيمة فاللمة
رح نفرحو بالعرس تع اخت
الاخت @سكون الفجر
ربي يبارك ويتمم على خير
اوييها واليوم فرحة فلسطينية وفرحة بالجزائر
اويها منشان اخت الغوالي نحنا بنفرح
اويها وبيت اللمة بيهنيها
اويها تستهالي كل خير وعقبى لسكنونتي الحلوة
له له له لي يليييي
مبارك عليها والله يتمم عل خير
بلغيها سلامي
بلغيها سلامي