افرحو ليوم العرس

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
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#1
سلام عليكم لحباب
هيا اليوم ديرو خيمة فاللمة
رح نفرحو بالعرس تع اخت
الاخت @سكون الفجر

ربي يبارك ويتمم على خير

اوييها واليوم فرحة فلسطينية وفرحة بالجزائر
اويها منشان اخت الغوالي نحنا بنفرح
اويها وبيت اللمة بيهنيها
اويها تستهالي كل خير وعقبى لسكنونتي الحلوة
له له له لي يليييي


مبارك عليها والله يتمم عل خير
بلغيها سلامي
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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#2
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#2
السلام عليكم
مبروك عليها بالصحة والهناء
ربي يتمملها بالخير
لعقوبة للذرية الصالحة
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,623
الإعجابات
12,786
النقاط
981
العمر
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سعيدة
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أنثى
#3
قال Skor m@k:
السلام عليكم
مبروك عليها بالصحة والهناء
ربي يتمملها بالخير
لعقوبة للذرية الصالحة
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وعليك السلام ورحمة الله
وش بيك جاي حشمان اضربها بشطحة مناش كل يوم محفلين فاللمة ههه - نقثر برك -
آمين
عقبى ليك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
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أنثى
#4
حبيبة قلبي سمسومة، عقبالك يا عمري وافرح فيكي يا عسولتي
والله فرحتيني كتير
العاقبة لك ولكل بنوتات اللمة وافرح فيكن كلياتكن يارب
تسلميلي يا عمري الله لا يحرمني منك:whistle::whistle:
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,322
الإعجابات
29,197
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2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
قال Skor m@k:
السلام عليكم
مبروك عليها بالصحة والهناء
ربي يتمملها بالخير
لعقوبة للذرية الصالحة
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وعليكم السلام ورحمة الله
الله يبارك فيك اخي والعاقبة لك ان شاء الله ولكل شباب اللمة يارب
آمين
بارك الله فيكم
 
faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
#6
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الجزائر العاصمة
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أنثى
#6
يوووويويويويووووويييييي
ألف مبروك أختي الطيبة سكون ربي يزينلك سعدك ويرزقك ذرية صالحة وحياة هانية ياااا رب
تستاهلي كل خير ♥​
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
ركن حصريات المهارات اليدوية
طاقم المشرفات
#7
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#7
ألف ألف ألف مبروووك
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
و عقبال ليك حبيبتي سكون و لسمية و لكل بنات اللمة ^^
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#8
إنضم
28 أوت 2011
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12,786
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#8
قال سكون الفجر:
حبيبة قلبي سمسومة، عقبالك يا عمري وافرح فيكي يا عسولتي
والله فرحتيني كتير
العاقبة لك ولكل بنوتات اللمة وافرح فيكن كلياتكن يارب
تسلميلي يا عمري الله لا يحرمني منك:whistle::whistle:
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ششششتتت حشمتيني :giggle::giggle::giggle:
الله يفرحك اكثر واكثر تستاهلي كل السعادة
وعقبى لفرحك ونيالو اللي بياخذ سكون الفجر خاصة بالكيكة تبع البخار ههه
آمين ولا يحرمني منك يا حبيبة قلبي انت
تبقي سلميلي على الوالدة واختك وبلغيها التهاني
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#9
إنضم
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أنثى
#9
قال faith8:
يوووويويويويووووويييييي
ألف مبروك أختي الطيبة سكون ربي يزينلك سعدك ويرزقك ذرية صالحة وحياة هانية ياااا رب
تستاهلي كل خير ♥​
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تسلميلي حبيبتي كلك زوء
الله يبارك فيكي اختي

اختي هي اللي رح تتزوج انا بعدها ان شاء الله
الله يسعد قلبك حبيبتي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#11
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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أنثى
#11
قال ضآحكة مستبشرة:
ألف ألف ألف مبروووك
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
و عقبال ليك حبيبتي سكون و لسمية و لكل بنات اللمة ^^
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الله يبارك فيكِ حبيبة قلبي
وإياكِ حبيبتي بارك الله فيكِ
ربي يسعدك ويهنيكِ
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
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821
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الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#12
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الف الف مبارك لأخت أختنا الغالية

ربي يهنيها يارب عقبال الذرية الصالحة وعقبال جميع اخواتنا واخواننا
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#13
إنضم
29 أوت 2013
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2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#13
قال Soumia hadj mohammed:
ششششتتت حشمتيني :giggle::giggle::giggle:
الله يفرحك اكثر واكثر تستاهلي كل السعادة
وعقبى لفرحك ونيالو اللي بياخذ سكون الفجر خاصة بالكيكة تبع البخار ههه
آمين ولا يحرمني منك يا حبيبة قلبي انت
تبقي سلميلي على الوالدة واختك وبلغيها التهاني
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دخيلو الخلان يا ناس
ولك انتِ بدي امسكك من خدودك هدوك وأكلن هيك هيك ههههههههههه
وصل سلامك حبيتي وتهنئتك وصلت
الله يسعدك حبيبة قلبي سمسومة
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#14
إنضم
29 أوت 2013
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الإعجابات
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2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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أنثى
#14
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الف الف مبارك لأخت أختنا الغالية

ربي يهنيها يارب عقبال الذرية الصالحة وعقبال جميع اخواتنا واخواننا
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الله يباارك فيكِ حبيبتي السلطانة الحلوة
كلك زوء يا عيوني
آآآآمين يارب آمين
الله يسعد قلبك ويهنيكِ​
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#15
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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701
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ذكر
#15
مبروك مبروك
عليها وربي يهنيها ولعقوبة
لكل خواتاتنا في اللمة
انا ندربك ومالك @Skor m@k
يشطح هههه
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#16
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,322
الإعجابات
29,197
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2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#16
قال The tank:
مبروك مبروك
عليها وربي يهنيها ولعقوبة
لكل خواتاتنا في اللمة
انا ندربك ومالك @Skor m@k
يشطح هههه
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الله يبارك فيك أخي الكريم والعاقبة لك ان شاء الله
آمين آمين
ههه اي دربو
ربي يبارك فيكم​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#17
إنضم
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محل الإقامة
قسنطينة
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أنثى
#17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أول م اقريت الموضوع ظنيتها الأخت سكون هي لي راح تتزوج ههه
لكن لا بأس كي اليوم ان شاء الله نديرو موضوع مشابه للغالية سكون ^^
أما اليوم نهنىء أخت الغالية ونقولولها ألف ألف ألف مبروك
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
ربي يهنيها ويكملها بالخير ويرزقها الذرية الصالحة يارب
شكر سمسومة على الخبر الرائع كروعتك :giggle:
 
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