اضحك مع فتى من الغد

فتى من الغد
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هي موضوع لتجميع النكت
كل من عندو نكتة يضعها لكي نضحك كلنا معا
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ثنين ساكنين في خيمة وراقدين على ظهورهم بالليل ناظر الأول للسما وقال للثاني وش تشوف ؟ قال اشوف نجوم كثيرة…. قال هذا وش يدل علية ؟ قال الثاني : ان فيه مجرات وكواكب غيرنا في هالكون . قال الأول هذا يدل ان سقف خيمتنا انسرق ياغبي
هي موضوع لتجميع النكت
كل من عندو نكتة يضعها لكي نضحك كلنا معا
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ثنين ساكنين في خيمة وراقدين على ظهورهم بالليل ناظر الأول للسما وقال للثاني وش تشوف ؟ قال اشوف نجوم كثيرة…. قال هذا وش يدل علية ؟ قال الثاني : ان فيه مجرات وكواكب غيرنا في هالكون . قال الأول هذا يدل ان سقف خيمتنا انسرق ياغبي