اضحك مع فتى من الغد

فتاة جزائرية في أمريكا

ذهبت مع أمها لسحب بعض المال من الصراف الآلي

وقف خلفهم رجل أمريكي أسمر ينتظر دوره

المشكلة أن الفتاة كلما أدخلت البطاقة في الجهاز

تخرج البطاقة فوراً

ظلت تحاول عدة مرات .. و في كل مرة تخرج البطاقة

شعرت بالخوف و التوتر تحديداً من الرجل الواقف خلفها

لاحظت الأم أن الأمريكي الأسمر ينظر إلي البنت

فخافت .. و أرادت أن تنبّه ابنتها دون أن تلفت انتباه الرجل

فبدأت الأم تصفق وتغني بلهجتها الجزائرية :

” يا بنتي أزربي أجبدي دراهم وخلينا نروحو .. أزربي

الكحلوش راهوا ناوي يسرقنا ”

فهمت البنت وأخذت البطاقه واستدارت لتغادر

و إذا بالأمريكي الأسمر يصفق ويغني :

الكحلوش هذا جزائري وراهوا حاب يعاونكم

البطاقة مقلوبة ..

بهدلتونا الله يبهدلكم …

هههههههههه