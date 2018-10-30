اضحك مع فتى من الغد

فتى من الغد

فتى من الغد

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#1
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ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هي موضوع لتجميع النكت
كل من عندو نكتة يضعها لكي نضحك كلنا معا
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ثنين ساكنين في خيمة وراقدين على ظهورهم بالليل ناظر الأول للسما وقال للثاني وش تشوف ؟ قال اشوف نجوم كثيرة…. قال هذا وش يدل علية ؟ قال الثاني : ان فيه مجرات وكواكب غيرنا في هالكون . قال الأول هذا يدل ان سقف خيمتنا انسرق ياغبي
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
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2,447
النقاط
2,141
العمر
18
محل الإقامة
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ذكر
#2
استاد طلب من التلميذ ان يكتب تعبير عن مبارات شاهدها التلميد الكسول كتب في يوم من الايام ذهبت الى الملعب لاشاهد مبارات فامطرت الشتاء فالغي الماتش
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
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النقاط
2,141
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
قال لها : علاش سبريميتيني من فيسبوك ؟!
فاجابته بكل ثقة فالنفس : خويا فورماتا البيسي تسيبريماو قع لي زامي
فرد عليها : نتي حمارة ولا موتوغ تاع سيشوار علاش ما درتيهمش في فلاش ديسك ولا كارت ميموار
المهم شركة مايكروسوفت تحوس عليهم في 2 للعمل معهم نظراً لسرعة البديهة وذكائهم
 
فتى من الغد

فتى من الغد

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#5
إنضم
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العمر
18
محل الإقامة
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#5
قالك أيا واحد كل يوم يريح في القهوة ,و كل يوم تجوز عليه وحدة يشوف معاها وتشوف معاه , بقاو على هذي الحال عام , وحد النهار شافها مع واحد راح ليها قالها اللي بيناتنا أنسايه
 
فتى من الغد

فتى من الغد

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#6
إنضم
29 نوفمبر 2017
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محل الإقامة
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#6
قائد الطائرة: آلو، برج المراقبة هل تسمعني؟
برج المراقبة: نعم كابتن، نسمعك بكل وضوح.
قائد الطائرة: كاين ثقب في خزان البزين وراه فرغ و نحن على إرتفاع 10 الاف قدم، واش نديروا؟
سكت اللاسلكي لحظات.. ثم:
برج المراقبة: كابتن، هل تسمعني؟
قائد الطائرة: نعم، بكل وضوح.
برج المراقبة: اوك، قول ورايا ” أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده ورسوله
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#8
إنضم
29 نوفمبر 2017
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محل الإقامة
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ذكر
#8
واحد شرى كلب لمرتو الكلب عضها وماتت
وفى العزا الصالون كان معمر رجال
واحد صاحبه قالو الله يبارك كل هادو رجال جاو يعزيو
في مرتك قالو الراجل
..
لا لا هادو جايين يشروا الكلب
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
29 نوفمبر 2017
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محل الإقامة
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#9
واحد مافيا شبع واحد الانوش ضرب أيا الانوش كي راح للدار ارفع يداه و دعا عليه قال ان شاء الله ياربي كي يروح يدوش يدخلو الشامبوان في عينو
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
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#11
واحد الراجل لقا طفل صغير يبكي قالو وعلاش تبكي قالو البالو تاعي تفش, راح الراجل شرالو بالو واحد آخر وعطاهلو الطفل مازال يبكي , قالو الراجل علاه راك تبكي هاو البالو جديد , قالو الطفل لوكان ماتفشليش البالو الأول لوكان ضرك عندي زوج بالوات
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#12
إنضم
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محل الإقامة
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#12
قالك مرة واحد حلم فالمنام الحمار نتاعوا يهدر معاه قالوا روح تحت الشجرة تلقلى 20 مليون
اديهم و اعطي للقاضي 5 ملايين بشرط كي تلقاني ميت ادفني فالمقبرة نتاع العباد
فاق السيد من الحلم و ما صدقش راح تحت الشجرة لقى 20 مليون دينار زاد رجع للدار لقى الحمار ميت
ايا بدا ينفذ وصية الحمار و دفنوا فالمقبرة نتاع العباد سكان المدينة رفضوا هاذ الشىء و شكاو بيه للقاضي ناداه القاضي و قالوا واش بيك تدفن الحمار نتاعك مع الموتى نتاعنا حكالوا السيد الحلم وقالوا راني لقيت 20 مليون والحمار راه وصاني وقالي مد 5 ملاين للقاضي
القاضي ما صدقش و قالوا واش قال المرحوم؟
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#13
إنضم
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ذكر
#13
فتاة جزائرية في أمريكا
ذهبت مع أمها لسحب بعض المال من الصراف الآلي
وقف خلفهم رجل أمريكي أسمر ينتظر دوره
المشكلة أن الفتاة كلما أدخلت البطاقة في الجهاز
تخرج البطاقة فوراً
ظلت تحاول عدة مرات .. و في كل مرة تخرج البطاقة
شعرت بالخوف و التوتر تحديداً من الرجل الواقف خلفها
لاحظت الأم أن الأمريكي الأسمر ينظر إلي البنت
فخافت .. و أرادت أن تنبّه ابنتها دون أن تلفت انتباه الرجل
فبدأت الأم تصفق وتغني بلهجتها الجزائرية :
” يا بنتي أزربي أجبدي دراهم وخلينا نروحو .. أزربي
الكحلوش راهوا ناوي يسرقنا ”
فهمت البنت وأخذت البطاقه واستدارت لتغادر
و إذا بالأمريكي الأسمر يصفق ويغني :
الكحلوش هذا جزائري وراهوا حاب يعاونكم
البطاقة مقلوبة ..
بهدلتونا الله يبهدلكم …
هههههههههه
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#14
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#14
مرة واحد جاهل اتزوج بوحدة ولدت بعد 3 شهور حلف يقتلها
قالتله رواح نحسبوها أنت شحال عندك من لي تزوجت ؟
قالها 3
قالتلو وانا شحال عندي من لي تزوجت؟قالها 3
قالتلو واحنا شحال عندنا من لي تزوجنا؟قالها 3
قالتله 3و3و3 يساوي 9
قالها صدق اللي قال العلم نور
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#16
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ذكر
#16
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
29 نوفمبر 2017
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#20
قالك واحد الشخص هرب من الحبس وفي الطريق تلاقى
بواحد المريكاني ايا المريكاني سقسا هدا الشخص
قاله are you lost?????
رد عليه الشخص وقالو
…**
**
NO , iam prisonbreak
 
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