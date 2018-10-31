◇◇》》 اختبارحقيقي.. واختبار صعب.. لكنه ليس مستحيلاً..

الوسيلة الأولــ الإخــلاص ـى

وبدونه لن يواظب أحد على هذه الصلاة الهامة، وكما ذكرنا قبل ذلك فصلاة

الفجر أصلاً مقياس للتفرقة بين المخلصين والمنافقين..

والإخلاص لله عز وجل يكون بحرصك الشديد على أن ترضي الله عز وجل..

وأن تكون مستعداً للتضحية بأي شئ في سبيل ذلك..

قال سبحانه وتعالى وهو يحكي عن الشيطان :

"{قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ }

فاحذر أن تكون فريسة للشيطان، وتسلح بسلاح الإخلاص..

الوسيلة الثـــــ العـــزيمة ـــــانية

عندي قناعة شخصية أن من أراد بصدق أن يستيقظ للفجر فلن يحول دونه حائل !!

لو يشعر المسلم فعلاً بقيمة الفجر في جماعة فسوف يرتب كل حياته ليقوم لصلاة الفجر..

انظر ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين :

{وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ }

فتأتي الإرادة أولاً.. فلو كانوا حقاً وصدقاً يريدون الخروج لأعدوا له العدة المناسبة

التي تمكنهم فعلاً من الخروج وكذلك الذي "يريد" أن يصلي الفجر فإنه إن

لم يعد له العدة فليس من الصدق أن يقول أنا أريد ولكني لا أوفق..

فعلى سبيل المثال إن كان ينام متأخراً، ولا يضبط منبهاً، ولا يأخذ بأي سبب

من أسباب الإيقاظ، فكيف يقول أنا " أريد" ولكني لا أسمع الآذان !!

لو لم تكن هناك عزيمة صادقة فليس هناك أمل في سماع الآذان..

:{وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ }

فإذا وجد الله عز وجل هذا الضعف في العزيمة، فإنه يكره انبعاث المسلم

للصلاة، أو إلى أي من أعمال الخير.. بل ويثبطه ويمنعه من الفعل !!

فراجع نفسك يا أخي في الله.أختى فى الله ..راجعى نفسكِ يانفسى.

فــــ الأمر جد خطير..

الوسيلة الثـــ احذر الذنوب ـــالثة

صلاة الفجر هدية من الله عز وجل لا تعطي إلا للطائعين التائبين..

أما القلب الذي أشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاة الفجر؟!..

القلب الذي غطته الذنوب كيف يتأثر بحديث يتكلم عن فضل صلاة الفجر.. أو كيف يسمع لنداء:

حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟!..

كيف لهذا القلب أن يخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف؟!

روى الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك احمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت

فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه

{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ }

ابحث بدقة في حياتك على ذنوب ما زلت مصراً عليها..

ذنوب في عينيك.. أو ذنوب في لسانك.. أو ذنوب في علاقاتك بالناس..

أو ذنوب في علاقاتك بالوالدين.. أو ذنوب في القلب من كبر أو عجب أو حسد أو غضب

أو رياء أو غيره..وتب الى الله منها بصدق

فإن فعلت ذلك صادقاً فإن الله يمن عليك بهداياه وعطاياه،

ومنها صلاة الفجر في جماعة.. وذلك بكل أفضالها وبكل حسناتها..

وأسأل الله الهداية والتوبة لي ولكم ولعامة المسلمين..

الوسيلة الـــ الدعــاء ــرابعة

وهذه وسيلة في غاية الأهمية.. وحذار أن تستهين بها..

قم بعمل ورد يومي من الدعاء الذي تدعو فيه أن يمن عليك بصلاة الفجر في جماعة.

. وأكثر من الدعاء.. وأكثر من الإلحاح فيه..

ندعوه أن يزين الإيمان في قلوبنا.ندعوه أن ييسر لنا الطاعة...

ندعوه أن يعيننا على الصلاة في أوقاتها وفي المسجد..

ندعوه أن يثبت أقدامنا على طريقه فلا نضل ولا نزل، ولا نتبع الهوى أو الشيطان..

ندعوه أن يعظم في أعيننا شرعه وأمره فلا نعصيه أو نخالفه..

ندعوه باستمرار وبإلحاح وفي كل وقت، وبالذات في أوقات الإجابة المعروفة..

وليس من المعقول أن ندعو الله عز وجل ـ وهو الكريم

أن يقربنا منه ثم هو يبعدنا عنه..

روى البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة"..

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